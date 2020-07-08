Tel Abyad'da bombalı saldırı: 6 ölü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre üçü çocuk altı sivil öldü, yedi sivil yaralandı.

Tel Abyad, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alıyor. Kent geçen yıl ekim ayında YPG’nin kontrolünden alınmıştı.

Millî Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla saldırının YPG tarafından yapıldığını duyurdu.

Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü.

YPG’nin kontrolünde bulunan Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ve Tel Abyad’ı hedef alan saldırılar düzenleniyor.