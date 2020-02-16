Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

"2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralı"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan MSB, 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 sivilin de yaralandığını açıkladı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı."