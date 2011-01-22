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Spor

Tekyumruk, Çarşı ve FenerbahCHE'den 'ıslık protestosu'

Galatarasaylılar, Aslantepe'deki ıslık protestosu sonrası alınan tepkiler nedeniyle sokaklara döküldü.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatarasaylılar, Aslantepe'deki ıslık protestosuna tepkiler nedeniyle sokaklara döküldü. Galatasaray, FenerbahChe grubu ve Beşiktaş'ın Çarşı grubunun da katıldığı taraftarlar Hükümet ve kulüp baskısını kınamak için Taksim'de yürüdü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları il kez Taksim'de birlik oldu. Atkılarını sallayarak omuz omuza yürüdü.

Islık protestosu sokağa indi

Sporseverler Taksim'den Galatasaray'a dek yapacağı yürüyüşle AKP'yi ıslıkla protesto etti.

Saat 14.00'te başlayan ve 2 saate yakın  yürüyüşe, binlerce kişi katıldı.

Sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgütlenen 'Tek yumruk' taraftar grubunun  öncülüğünde gerçekleşti.

Islık protestosu sokağa indi

Ellerinde "Senden büyük Allah var, susmayacağız, Şah değil padişah değil, önce ter dökenler kazanacak" yazılı pankartlar taşıyan taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.  


Kurt: Başbakan'ın yaptığı faşizmdir

Spor Emek- Sen başkanı Metin Kurt, sporda bir uyanışın olduğunu belirterek 'Sporseverlerin protestosunu hazmedemeyen Başbakan'dan sert tepki  gelmiştir. Bu ancak faşist bir ülkede olabilir. Protesto hakkımızı kullanarak bu eylemi gerçekleştireceğiz' dedi.


Islık protestosu sokağa indi

FenerbahCHE. biz'den destek

FenerbahCHE. biz sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada da 'Türkiye'de protesto kavramının iktidar eliyle hak olmaktan çıkarılarak yasadışı bir eylem haline getirildiği savunuldu. Açıklamada FenerbahCHEliler olarak emekten özgürlükten ve eşitlikten yana tavır alan bütün dostalrımızla dayanışmaya devam edeceğiz' denildi.


Islık protestosu sokağa indi

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