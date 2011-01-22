Tekyumruk, Çarşı ve FenerbahCHE'den 'ıslık protestosu'

T24 - Galatarasaylılar, Aslantepe'deki ıslık protestosuna tepkiler nedeniyle sokaklara döküldü. Galatasaray, FenerbahChe grubu ve Beşiktaş'ın Çarşı grubunun da katıldığı taraftarlar Hükümet ve kulüp baskısını kınamak için Taksim'de yürüdü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları il kez Taksim'de birlik oldu. Atkılarını sallayarak omuz omuza yürüdü.





Sporseverler Taksim'den Galatasaray'a dek yapacağı yürüyüşle AKP'yi ıslıkla protesto etti.

Saat 14.00'te başlayan ve 2 saate yakın yürüyüşe, binlerce kişi katıldı.

Sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgütlenen 'Tek yumruk' taraftar grubunun öncülüğünde gerçekleşti.









Ellerinde "Senden büyük Allah var, susmayacağız, Şah değil padişah değil, önce ter dökenler kazanacak" yazılı pankartlar taşıyan taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.



Kurt: Başbakan'ın yaptığı faşizmdir

Spor Emek- Sen başkanı Metin Kurt, sporda bir uyanışın olduğunu belirterek 'Sporseverlerin protestosunu hazmedemeyen Başbakan'dan sert tepki gelmiştir. Bu ancak faşist bir ülkede olabilir. Protesto hakkımızı kullanarak bu eylemi gerçekleştireceğiz' dedi.







FenerbahCHE. biz'den destek

FenerbahCHE. biz sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada da 'Türkiye'de protesto kavramının iktidar eliyle hak olmaktan çıkarılarak yasadışı bir eylem haline getirildiği savunuldu. Açıklamada FenerbahCHEliler olarak emekten özgürlükten ve eşitlikten yana tavır alan bütün dostalrımızla dayanışmaya devam edeceğiz' denildi.







