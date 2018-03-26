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Spor

Tekvando Milli Takımı, İspanya'dan 7 madalyayla dönüyor

İSTANBUL / DHA Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Uluslararası İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı

26 Mart 2018 14:10

İSTANBUL / DHA

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na puan veren Uluslararası İspanya Açık Tekvando Turnuvası\'nda 3\'ü altın 7 madalya kazandı. 
İspanya\'nın Alicante şehrinde düzenlenen ve 47 ülkeden toplam 438 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye\'yi 3\'ü bayan 11\'i erkek olmak üzere 14 sporcu temsil etti. Türkiye, turnuvayı 3 altın ve 4 bronz madalya ile tamamladı. 
Bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 73 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın madalyanın kazandı. Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Emircan Turan ve 80 kiloda Yunus Sarı ile bayanlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, bu sonuçlarla bayanlarda takım halinde 2\'nci sırayı alırken, erkeklerde ve genel klasmanda 3\'üncü oldu. 

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