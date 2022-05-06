Tektaş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikâyetçi oldu!

Sevgilisinin yüzüğü küçük bulup evlenme teklifini reddettiği Onur A., yaşamına son vermek istedi. Polisin intihardan vazgeçirdiği Onur A., sevgilisinden şikâyetçi oldu.

İstanbul Sarıyer’deki bir kafede meydana gelen olayda 32 yaşındaki Onur A., iki yıldan bu yana birlikte olduğu Rusya vatandaşı Irina D.’ye cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklifi etti.

İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife “Evet” cevabı veren genç kadının, kutu açılınca suratı asıldı. Tek taş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, “Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum” diyerek Onur A.’ya tepki gösterdi.

Sabah gazetesinin haberine göre mekandan ayrılan Onur A., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken köprü korkuluklarına çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam, evlilik teklif ettiği sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, onuru ve gururunun kırıldığını söyledi.

Onur A. “Beni psikolojik buhrana itti” diyerek Irina D.’den şikâyetçi oldu. Genç kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.