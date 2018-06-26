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TEKSTİLKENT'TE KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyeti, düzenlediği operasyonda kaçak cinsel içerikli malzeme ve cep telefonları dahil 12 bin 422 ürün ele geçirdi

26 Haziran 2018 14:44


Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyeti, düzenlediği operasyonda kaçak cinsel içerikli malzeme ve cep telefonları dahil 12 bin 422 ürün ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurtdışından yasadışı yollardan getirilen cinsel içerikli ürünler, cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının Esenler Tekstilkent Ticaret Merkezi\'ne bulunan işyerlerine depolanıp piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri 19 Haziran\'da bazı işyerlerine düzenlediği operasyonda 410 gıda takviyesi, 8 bin 15 cinsel içerikli hap, 2 bin 61 cinsel içerikli kapsül, 58 cinsel içerikli sprey, 47 cinsel içerikli damla, 466 cep telefonu, 400 şarj aleti, 275 parfüm ile 690 çift ayakkabı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları aramaların ardından işyerlerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar
-Ele geçirilen cinsel içerikli ürünler
-Genel ve detay görüntüler

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