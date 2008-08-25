Tekstilde siyah kapaklı mesaj

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İTKİB) resmi yayın organı olan Hedef Dergisi, sektörün içinde bulunduğu sorunlara ve önlem almakta yaşanan gecikmeye dikkat çekmek için "Acil Eylem Planı Ne Zaman?" sorusu ve siyah kapak ile çıktı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) yarın yapacağı toplantı öncesinde tekstil ve hazırgiyim sektörünün taleplerinin bir kez daha dile getirildiği Hedef Dergisi'nin kapağı, ihracatçının tepkisini ortaya koyması açısından dikkat çekti.



İlk kez siyah kapakla çıkarak ekonomi yöneticilerinin acil eyleme davet edildiği Hedef Dergisi'nde şu görüşlere yer verildi: "Hükümetin ekonomiden sorumlu bakanlarının tekstil ve hazırgiyim sektörüne yönelik stratejik eylem planı hazırlandığı ve önemli teşvikler verileceği yönündeki açıklamaları sektörün beklentilerini artırıyor. Sektörün bir türlü açıklanmayan ve ne zaman hayata geçirileceği belli olmayan teşvikleri beklemeye gücü kalmadı. Doların da iyice düştüğü bugünlerde sektör acil eylem planı istiyor".



İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise yaptığı açıklamada, Hedef Dergisi'nin siyah kapağının sektörün kararan geleceğine bir gönderme olduğunu belirterek, "Yarın yapılacak EKK'dan net, anlaşılabilir ve çözüm üreten kararların çıkmasını bekliyoruz. Günü güne atan yaklaşımlar, sektörümüzü global rekabet ortamında sürekli olarak geriye götürüyor. Bu arada firmalar kapanıyor, insanlarımız işsiz kalıyor. Bir bütün olarak ülkemiz kaybediyor. Artık söz değil eylem istiyoruz" dedi.

