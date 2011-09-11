-Tekstilde %70'e varan indirimler de çare olmadı ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle stoklarını eritemeyen mağazalar, yüzde 30 ila 70 arasında değişen oranlarda yaptıkları indirimin yanı sıra, yeni sezon ürünlerinde de indirim ve çeşitli kampanyalara başladılar. Alınan bilgiye göre, geçen ay düşen satışları nedeniyle stoklarını eritmeye çalışan mağazalar indirim oranlarını yüzde 70'lere kadar yükseltirken, bir yandan da bir alana bir bedava ya da indirim artı ikinci ürüne yüzde 50 gibi kampanyalar düzenliyorlar. Geçmiş yıllarda 15 günle sınırlandırılan indirim kampanyalarında, tüketicilerin alternatiflerinin artması ve yüksek rekabet nedeniyle kampanyaların süresi hayli uzarken, bu yıl sonbahar-kış sezonu henüz vitrinleri süslemesine karşın, yeni sezon ürünlerde bile indirim kampanyaları dikkati çekiyor. -Takım elbiselerde dörtte bir fiyat- Yüzde 30 ila 70 oranında indirim yapan ünlü markaların mağazalarında, sezonda 799 liradan satılan erkek takım elbiseleri 199 ve 299 lira olarak sabitlenirken, gömlekler 189'dan 94, pantolonlar 239'dan 119, ayakkabılar 295'den 88 liraya kadar düşürüldü. Kadın giyimde ise elbiselerde fiyatlar, 160'dan 96'ya, 149'dan 74'e, 179'dan 129 liraya düşürülürken, bluzlar 19-29-39 lira, etekler 29-39-49, ceketler 49-69-89, pantolonlar 29-49-59, elbiseler 39-69-119 lira olarak sabitlendi. Deri montlarda ise genellikle yüzde 50' oranında indirimler uygulanıyor. Kampanya ile 355 liradan satışa sunulan deri mont 177 liraya alıcısını bekliyor. Bazı mağazalar, vitrinleri yeni süslemeye başladıkları yaz sezonu ürünlerinde de şimdiden fiyatları aşağıya çekti. -Hem indirim hem kampanya- Eylül ayı başında açılan yeni sezonda, markalar, bazı ürünlerini yüzde 15 civarı indirim ve çeşitli kampanyalarla satışa sunuyor. Yaz sezonu ürünlerini satamayan mağazalar, bir yandan stoklarını eritmek için çeşitli kampanyalar düzenlerken, indirimle açtıkları yeni sezon ürünlerinde ise satışları arttırmaya çalışıyorlar. GSM operatörlerince yapılan yüzde 10 indirimlerin yanı sıra belli miktarda alışveriş yapan müşterilere özel indirim ve hediye çekleri veren mağazalar, yeni sezon ürünlerini kış sezonu indirim dönemine gelmeden bitirmek istiyor. -Sonbahar indirimi outletlerde sürecek- Ünlü bir markanın mağaza sorumlusu, indirimlerin ve kampanyaların ürünlerin satışlara fazla bir etkisinin olmadığından yakınarak, şöyle konuştu: ''Ramazan ayında insanlar genellikle paralarını giyim alışverişlerinde kullanmazlar. Bu nedenle stoklarımız çok arttı. Bizler de bu stokları azaltmak için yüzde 70'lere varan indirimlerin yanında, 1+1, bazı kurumların özel indirimleri ve belli oranda alışverişlere hediyeler gibi kampanyaları kullandık ama satışlarımızı etkilemedi. Geçen yıl yaz döneminde 2009'a göre yüzde 30 artış gösteren satışlar bu yıl aynı dönemde, zorlamayla yüzde 10 arttı diyebiliriz. Ancak bu artış, yaptığımız indirim ve kampanyalardan değil, bayram ve okulların açılmasından kaynaklanıyor.'' Eylül ayı sonunda indirime giren ürünler, outlet mağazalarına ya da Akdeniz ve Ege bölgelerindeki mağazalara gönderilecek. -''Giyim sektörü zor bir süreçten geçiyor''- Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Genel Sekreteri Fulden Güney de dernek tarafından giyim sektöründe sezon indirimlerinin yılda iki kez ve 15 günlük sürelerle yapılmasını kararlaştırdıklarını belirterek, ''Ancak tekstil sektörünün son yıllarda yaşadığı sıkıntıların her yıl değişerek ve katlanarak artması nedeniyle sezon indirimleri, her markanın ve mağazanın kendi belirlediği süre ve zamanlarda yapılmakta'' dedi. İndirim kampanya sürelerinin sezonda 4 aya kadar çıktığına dikkati çeken Güney, ''Alım gücünün düşmesi ve giyim konusunda alternatiflerin kalite, marka ve çeşit yönünden artması dolayısıyla mağazaların satış oranları düştü, buna bağlı olarak da stokları arttı. Stoklarını eritmeye çalışan mağazalar, kar oranlarını düşürerek, satışlarını arttırmaya çalışıyorlar'' diye konuştu. Bazı markaların ve mağazaların kış sezonunu indirim ve çeşitli kampanyalarla açtığının ifade eden Güney, kar oranları düşen tekstil sektörünün zor bir süreçten geçtiğini bildirerek, sektöre destek olunmasını istedi.