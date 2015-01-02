Tekstil işçisi 18 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı

Karabük'te, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen ve 5 ay süren tedavisinin ardından yürüyebilen tekstil işçisi Murat Yıldız, 3 yılda topladığı 6 ton mavi kapakla 18 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

2001'de Tekirdağ'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek yaralanan, evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. 5 ay süren tedavinin ardından yürümeye başlayan, konuşması da kısmen düzelen Murat Yıldız, 3 yıl önce memleketi Karabük'e gelerek tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.



DHA'nın haberine göre, Murat Yıldız, işyerinin başlattığı mavi kapak toplama kampanyası kapsamında kentin en işlek noktalarına 5 litrelik boş bidonlar astı. 3 yılda 6 ton kapak toplanmasını sağlayan Yıldız, 1'i akülü 18 tekerlekli sandalye alarak ihtayaç sahibi engellilere teslim etti.

Murat Yıldız, iş çıkışlarında gidip bidonlardaki kapakları topladığını, kendisine yardım edenlerin de olduğunu ve 3 yılda 6 ton kapak topladığını söyledi.



'Engelli olmanın ne demek olduğunu iyi bilirim'

Yıldız, şöyle konuştu: "Engelli olmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Bu yüzden kapak toplama kampanyalarına çok önem veriyorum. Bu topladığım kapaklar sayesinde Karabük'te engelli hemşerilerimize 17 tekerlekli sandalyeyi bizzat kendim teslim ettim.



Ayrıca 2 ton karşılığı olan 1 akülü tekerlekli sandalyeyi de ihtiyaç sahibine ulaştırdım. Yine yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı iş yerimizde çalışanlardan topladığımız 1-2 liralarla da iki engelli kardeşimize akülü araba aldık. Bundan sonra da elimden geldiğince engelli kardeşlerimizin sorunları için çaba harcamaya devam edeceğim."