Kot boyama fabrikasında patlama: 4 ölü, 9 yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda bir firmaya ait kot boyama fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında fabrikada çalışan 4 kişi hayatını kaybetti, 9 işçi yaralandı.

Yaralanan işçiler Kahramanmaraş Belediyesi arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri tarafından fabrikadan çıkarılarak Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Vekili Servet Güngör, fabrikadaki inceleme sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, boya kazanından kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini, 8 işçinin yaralandığını bildirdi.

Fabrikanın tavanının bir bölümünün patlama nedeniyle çöktüğünü belirten Güngör, ekiplerin arama-kurtarma çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti. Güngör, ''ölü sayısının artmamasını ümit ettiklerini'' söyledi.