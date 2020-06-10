Tekstil devi, tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstilde İspanya'nın en büyüğü, dünyanın da önde gelen firmaları arasında yer alan Inditex, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle tarihinde ilk defa zarar açıkladı. Bünyesinde Zara, Massimo Dutti, PullBear, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Uterqüe gibi markalar bulunan şirket, ilk çeyrekte 409 milyon Euro zarar açıklarken, şirketin şatışları Covid-19'dan dolayı yüzde 44 düştü.

Inditex, 2020-2021 mali döneminin 1 Şubat- 30 Nisan'ı kapsayan ilk çeyreğinde 409 milyon Euro zarar ettiğini duyururken, geçen yıl aynı dönemde 734 milyon Euro kâr ilan etmişti. İspanya'da 2001 yılında halka açılan Inditex, ilk defa zarar beyanında bulundu.

Covid-19'un yarattığı olumsuzluklardan etkilenen Inditex'in satışları da ilk kez ekside kalırken, 3 milyar 303 milyon Euro'yu bulan yüzde 44'lük bir düşüş olduğu bildirildi. Inditex, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini duyurdu.

Türkiye'de üretim yapıyor

Tüm dünyada 176 binden fazla çalışanı olan Inditex'in 96 ülkede 7 bin 400'den fazla mağazası bulunuyor. Inditex, Türkiye'de de üretim yaparak, çok sayıda ana ve yan tedarikçi firmayla çalışıyor.