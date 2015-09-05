Tekstil devi Hugo Boss'a 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmaktan 5,4 milyon lira ceza

Almanya merkezli tekstil devi Hugo Boss, İngiltere’deki bir mağazasında bir aynanın dört yaşındaki Austen Harrison’ın üzerine düşmesi sonucunda küçük çocuğun ölümüne sebep olduğu için 1,2 milyon pound cezaya çarptırıldı.

Hugo Boss, 2013 yılında İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde bulunan Bicester köyünde bulunan mağazasında dört yaşındaki Austen Harrison’ın ölümüne sebep olmaktan ötürü 1,2 milyon pound (yaklaşık 5,4 milyon TL) cezaya çarptırıldı. Austen Harrison, mağazadaki bir aynan üzerine devrilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti.

BBC’nin haberine göre Cuma günü sonuçlanan davanın hakimi Peter Ross, Hugo Boss’un güvenlik ve sağlık önlemleri konusunda “şirketin en üst düzeyine kadar çıkan sistematik bir ihmalkarlık” gösterdiğini kaydetti.

Küçük Austen’in annesi İrina Glaser ise yaptığı açıklamada çocuğunun hayattaki en büyük keyfinin başkalarına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Hakim Ross, Hugo Boss’un aynı yerde bulunan Burberry mağazasının yerine hızlı bir şekilde mağaza açmak adına gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini almadığını ve bu nedenle cezaya çarptırıldığını kaydetti. Austen Harrison’ın ailesine tazminat ödenmesine ilişkin ayrı bir dava açılmıştı.