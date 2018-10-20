Tekstil atölyesinin duvarı çökmüştü; faciaya ilişkin 2 tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde, tekstil atölyesinde duvarın çökmesi sonucu 2 işçinin ölümü, 3 işçinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden, iş yeri sahibi Remzi K. ve kepçe operatörü Mehmet G. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşçinin cenazesi defnedildi

İş cinayetinde hayatını kaybeden Necla Davulcu (52) için Bergama Yeni Camisi'nde ailesi, akrabaları ve yakınlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan namazdan sonra Davulcu'nun cenazesi Bergama Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Tekstil atölyesinde yaklaşık 10 aydır çalışan Necla Davulcu'nun, 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Bergama ilçesi İslamsaray Mahallesi sanayi sitesindeki bir tekstil atölyesinde dün duvarın çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirmiş, 3 işçi yaralanmıştı. Olayın bitişik depoda pamuk istifleyen iş makinesinin duvara çarpmasıyla meydana geldiği ileri sürülmüş, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.