Teksas'ta restoranların gıda atıklarını çöpe atması yasaklandı

Teksas’ta bu hafta yayınlanan yeni karara göre bundan böyle restoranlar gıda atıklarını çöpe atamayacak. Tüketilmeyen tüm gıdaların bağışlanması artıkların ise çiftliklere gönderilmesi ya da kompostlaştırılması zorunlu hale geldi. Karara göre restoran çalışanlarının gıda atığı bertarafı konusunda eğitim alması da zorunlu hale geldi.

2015 yılında yapılan bir araştırmada çıkan çöp ve geri dönüşümlü atıkların yüzde 85’inin ticari işletmeler, birden gazla ailenin yaşadığı haneler ve gıda sektörü tarafından üretildiği ve doğaya atılan tüm çöpün yüzde 37’sinin kompostlaştırılabilir organik atık olduğu ortaya çıkmış, bunun üzerine bu çalışmaya başlanmıştı.

Çıkarılan yeni bir yasa ile de şehrin 2040 yılı itibariyle tamamen sıfır atık hale getirilmesi hedeflendi. Yeni plan ile gıda bağışı ve kompostlaştırmanın yanında geri dönüşüm oranının artırılması ve ekonomik gelişmeyi de hedefleniyor. ABD genelinde üretilen tüm gıdanın %40’ı çöpe atırılırken on milyonlarca kişi temiz gıdaya ulaşamıyor.