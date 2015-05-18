Teksas’ta motosikletçiler çatıştı

Polis Waco kentinde meydana gelen ve 5 ayrı çetenin karıştığı çatışmada silah, sopa,

bıçak ve zincir kullanıldığını açıkladı.

Polis sözcüsü Patrick Swanton Waco Tribune-Herald gazetesine

yaptığı açıklamada “34

yıllık meslek hayatımda gördüğüm en vahşi suç mahaliydi. Her yerde kan vardı” diye

konuştu. Çevredeki restoranlarda yemek yiyen insanların zarar görmediğini belirten

Swanton çetelerin polise de ateş açtığını belirtti.

Olay Waco'nun motosikletçilerin sık sık ziyaret

ettiği Central Texas Marketplace adlı

restoranların da bulunduğu alışveriş merkezinde meydana geldi. Çatışmanın barda

başlayıp otoparkta devam ettiği belirtliyor.

Polisin motosikletçilerin planlı olarak toplanmasından yola çıkarak duruma erken

müdahale ettiği ancak polisin müdahalesi öncesinde yumruklu kavganın çoktan silahlı

çatışmaya dönüştüğü belirtiliyor.

Çatışmanın patlak vermesi üzerine polis Facebook üzerinden bir mesaj yayınlayarak

halka alışveriş merkezinin olduğu bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Medyada çıkan ilk haberlerde çatışmanın Bandidos ile Cossacks adlı iki grup arasında

olduğu yer almıştı. Polisin verdiği bilgilere göre ise çatışmada 5 farklı motosikletçi grubu

yer aldı.

