Teksas’ta motosikletçiler çatıştı

Polis Waco kentinde meydana gelen ve 5 ayrı çetenin karıştığı çatışmada silah, sopa,
bıçak ve zincir kullanıldığını açıkladı.
Polis sözcüsü Patrick Swanton Waco Tribune-Herald gazetesine
yaptığı açıklamada “34
yıllık meslek hayatımda gördüğüm en vahşi suç mahaliydi. Her yerde kan vardı” diye
konuştu. Çevredeki restoranlarda yemek yiyen insanların zarar görmediğini belirten
Swanton çetelerin polise de ateş açtığını belirtti.
Olay Waco'nun motosikletçilerin sık sık ziyaret
ettiği Central Texas Marketplace adlı
restoranların da bulunduğu alışveriş merkezinde meydana geldi. Çatışmanın barda
başlayıp otoparkta devam ettiği belirtliyor.
Polisin motosikletçilerin planlı olarak toplanmasından yola çıkarak duruma erken
müdahale ettiği ancak polisin müdahalesi öncesinde yumruklu kavganın çoktan silahlı
çatışmaya dönüştüğü belirtiliyor.
Çatışmanın patlak vermesi üzerine polis Facebook üzerinden bir mesaj yayınlayarak
halka alışveriş merkezinin olduğu bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
Medyada çıkan ilk haberlerde çatışmanın Bandidos ile Cossacks adlı iki grup arasında
olduğu yer almıştı. Polisin verdiği bilgilere göre ise çatışmada 5 farklı motosikletçi grubu
yer aldı.