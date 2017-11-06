Teksas’ta kiliseye saldırı: 26 ölü

ABD, New York'taki saldırının ardından Teksas eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Teksas eyaletindeki Sutherland Springs bölgesinde ayin düzenlenen kiliseye giren silahlı bir saldırgan 26 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi ise yaraladı.

Teksas Valisi Greg Abbott gazetecilere yaptığı açıklamada, kilisedeki silahlı saldırıda ölen kurbanların yaşının 5-72 arasında olduğunu söyledi. Vali saldırının eyalet tarihindeki en kötü bireysel saldırı olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı bir kilisede, insanların ibadet ettiği bir mekanda düzenlendi ve masum insanlar öldürüldü" dedi.

Yetkililer tamamen siyah giyinen saldırganın yerel saatle 11:20'de öncelikle bir benzin istasyonunda görüldüğünü, daha sonra ise kiliseye giderek dışarıda ateş açtığını belirtti. Bu sırada iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Kurşun geçirmez bir yelek giyen saldırganın saha sonra ayinin düzenlendiği kiliseye girerek, ateş açtığı bildirildi. Bu sırada bir vatandaşın kendisine müdahale etmeyi başardığı, silahını düşüren saldırganın arabasına binerek kaçtığı belirtildi. Saldırgan kısa bir süre sonra ise aracında ölü bulundu. Saldırganın nasıl öldüğü konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Teksas kamu güvenliği yetkilisi Freeman Martin 23 kişinin kilisede, iki kişinin kilise dışında, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Ölenler arasında kilise papazının 14 yaşındaki kızı ile 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu açıklandı. Papaz ve eşinin ayin sırasında Sutherland Springs'de olmadığı bildirildi. Ayin sırasında kilisede toplam 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Sutherland Springs yaklaşık 400 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim birimi.

Amerikan medyası: Saldırgan 26 yaşında

New York Times saldırganın 26 yaşındaki David Patrick Kelley olduğunu duyurdu. Amerikan medyası saldırganın Sutherland Springs'e komşu Comal County kasabasında yaşadığını ve aracında çok sayıda silahın bulunduğunu ileri sürdü.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü NBC Televizyonu'na yaptığı açıklamada, saldırganın 2012 yılında askeri mahkeme tarafından eşi ve çocuğuna saldırdığı için ceza aldığını, iki yıl sonra ise Hava Kuvvetleri'nden atıldığını söyledi.

Trump'tan tepki

12 günlük Asya ülkeleri gezisinde olan ABD Başkanı Donald Trump, saldırının hemen ardından Twitter hesabından, "Tanrı Teksas'ta Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve polis olay yerinde, durumu Japonya'dan takip ediyorum" paylaşımını yaptı. Daha sonra Tokyo'da açıklama yapan Trump, "Kurbanların ailelerinin yaşadığı acı ve yası tarif edemeyiz. Amerikalılar böylesine zor zamanlarda yapabildikleri en iyi şeyi yapabilir: Dayanışma içinde olmak" dedi.

Ekim ayında ABD'nin Las Vegas kentinde silahlı bir saldırgan 58 kişiyi öldürmüştü. Geçen hafta ise New York'ta düzenlenen saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

dpa/rtr, HT/BK

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