Teksas'ta Hz. Muhammed karikatür sergisine silahlı baskın



Yetkililerce verilen ilk bilgilere göre, Teksas eyaletinde, Dallas yakınlarındaki Garland kentinde serginin düzenlendiği binanın önüne gelen silahlı iki kişi, buradaki güvenlik görevlisine ateş açarak öldürdü.

Serginin hassasiyetinden ötürü çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, kısa sürede olay yerine gelerek saldırganlarla çatışmaya girdi. Saldırganlar ölü ele geçirilirken bulundukları araçta patlayıcı madde araması yapıldı. Bina ve çevresi güvenlik kordonuna alındı.

Sergiyi aşırı sağcı ve İslam karşıtları düzenledi

Sergi, aşırı sağcı ve İslam karşıtı olarak bilinen Amerikan Özgürlük Koruma Girişimi (American Freedom Defense Initiative) isimli organizasyon tarafından düzenlenmişti. Sergide tanınmış İslam karşıtlarından, Hollandalı Geert Wilders'in de konuşması planlanmıştı. Karikatür yarışmasının birincisine 10 bin dolar ödül verilecekti.