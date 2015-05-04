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Dünya
Deutsche Welle

Teksas'ta Hz. Muhammed karikatür sergisine silahlı baskın

ABD'nin Garland kentinde, Hz. Muhammed konulu bir karikatür yarışmasını basmak isteyen silahlı iki kişiye polis müdahale etti. Bir güvenlik görevlisini öldüren iki kişi çatışma sonrasında ölü ele geçirildi.

04 Mayıs 2015 11:54


Yetkililerce verilen ilk bilgilere göre, Teksas eyaletinde, Dallas yakınlarındaki Garland kentinde serginin düzenlendiği binanın önüne gelen silahlı iki kişi, buradaki güvenlik görevlisine ateş açarak öldürdü.

Serginin hassasiyetinden ötürü çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, kısa sürede olay yerine gelerek saldırganlarla çatışmaya girdi. Saldırganlar ölü ele geçirilirken bulundukları araçta patlayıcı madde araması yapıldı. Bina ve çevresi güvenlik kordonuna alındı.

Sergiyi aşırı sağcı ve İslam karşıtları düzenledi

Sergi, aşırı sağcı ve İslam karşıtı olarak bilinen Amerikan Özgürlük Koruma Girişimi (American Freedom Defense Initiative) isimli organizasyon tarafından düzenlenmişti. Sergide tanınmış İslam karşıtlarından, Hollandalı Geert Wilders'in de konuşması planlanmıştı. Karikatür yarışmasının birincisine 10 bin dolar ödül verilecekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD GarlandTeksasDallasGarlandAmerikanKoruma GirişimiFreedom Defense Initiative)Hollandalı Geert WildersDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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