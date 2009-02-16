Teksas'ta gökyüzünde alev topu



Teksaslı görgü tanıkları, Pazar günü sabah saatlerinde gökyüzünde açıklanamayan bir alev topu gördüklerini belirtiyor.



Görgü tanıkları, geçtiğimiz pazar sabahı Teksas gökyüzünde arka arkaya parlayarak yanan bir alev topu gördüklerini ifade ettiler. Yerel bir televizyonun bir maraton sırasında yaptığı çekimde de görülebilen alevtopunun geçtiğimiz hafta gerçekleşen uydu kazasıyla ilgili olabileceği ifade ediliyor.



Georgetown’lı görgü tanığı Matthew Donelon “oldukça parlak turuncu-mor bir objenin gökyüzünde kuzeye doğru süzüldüğünü” gördüğünü belirtti. Donelon, objenin arkasında bıraktığı dumanın 15 dakika boyunca kaldığını, herhangi bir ses çıkarmadığını söyledi.



Bir başka görgü tanığı Max Lyon benzer bir şekilde bir obje gördüğünü, yumurtaya benzer bir şekle sahip bu objenin parlak, turuncu renkli bir merkeze sahip olduğunu, arkasında ise gümüş renkli, kuyruğa benzeyen bir iz bıraktığını ifade etti.



Olay, o sırada gerçekleştirilen bir maratonu çeken yerel televizyon kanalı kameralarına şu şekilde yansıdı:



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü Roland Herwing, görülen alev topunun 10 Şubat’ta gerçekleşen uydu kazasıyla ilgili olabileceğini ancak, bu konuda ellerinde kesin bir kanıt olmadını söyledi.



Williamson Kasabası şerifi gördüklerinin bir uçak kazasına ait olabileceğini düşünerek helikopter ile bölgede enkaz aramaya çıktıklarını ancak herhangi bir enkaza ulaşamadıklarını belirtti.



FAA, gerçekleşen uydu kazasyıla ilgili olası enkaz girişi konusunda cumartesi günü pilotları uyardığını belirtiyor. Rus yetkililer ise çarpışmadan kalan enkazın yörüngede binlerce yıl dolaşarak birçok uyduyu tehdit edebileceğini söyledi.

