"Teksaslı bir bebek dünyaya iki kez geldi"

ABD'nin Teksas eyaletinin Lewisville kentinde yaşayan Margaret Hawking Boemer'in hamileliğinin 16. haftasında karnındaki çocuğun omuriliğinde tümör tespit edildi.

Bunun üzerine doktorlar, hamileliği sonlandırmayı önerdi. Ancak aile bu öneriyi kabul etmedi ve daha deneysel bir tedavinin uygulanması gündeme geldi.

Boemer CNN'e yaptığı açıklamada, "23. haftada, tümör kalbin üzerinde baskı yaratıyordu. Ya tümörün bebeğimizi ele geçirmesine izin verecektik ya da ona yaşama şansı. Karar bizim için kolay oldu: Ona bir yaşam şansı vermeyi tercih ettik" dedi.

Doktorlar, bebeği anne karnından alarak, tümörü temizledikten sonra yeniden rahme yerleştirmeyi içeren bu riskli ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyat sırasında Lynlee adlı bebek sadece 500 gram ağırlığındaydı. Tümörün ağırlığı da aşağı yukarı aynıydı.

Ameliyat sırasına Lynlee'nin kalbi durdu ancak bir kalp uzmanı bebeği hayatta tutmayı başardı ve böylece tümörün büyük kısmı alınabildi.

Yaklaşık 20 dakika süren bu müdahalenin tamamlanmasının ardından bebek yeniden ana rahmine yerleştirildi.

Boemer, doğuma kadar geçen 12 haftayı yatakta geçirdi ve Lynlee 6 Haziran'da sezaryenle yeniden dünyaya getirildi.

Lynlee, sekiz günlükken ikinci bir ameliyat yapılarak tümörün kalan kısmı da temizlendi. Bugün, Lynlee sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.