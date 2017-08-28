Teksas'ı Harvey Kasırgası vurdu

ABD'nin Teksas eyaletinin güneyini sarsan ve iki kişinin ölümüne neden olan kasırga nedeniyle ABD'nin 6,5 milyon nüfuslu dördüncü büyük kenti Houston sular altında.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Houston'daki selin daha önce benzerinin görülmediği belirtildi. Kentin en önemli caddelerinde seller oluştuğu ve iki önemli havalimanının da hizmet veremediği bildirildi. Okullar da 5 Eylül'e kadar tatil edildi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kurtarma ekiplerinin aralıksız çalıştığı Houston'da binden fazla afetzede sulara gömülen ev ve araçlardan kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına gönüllülerin de katıldığı ve güney Teksas sakinlerinin afetzedelerle büyük dayanışma gösterdikleri kaydedildi.

Kasırganın sabit merkezli olması nedeniyle afet bölgesinin önümüzdeki günlerde de şiddetli fırtına, yağış ve sellerden etkilenmesi bekleniyor. Houston'da hafta boyunca metrekareye 125 santime kadar yağmur yağabileceği belirtildi.

"Teksas'ın incisi" yerle bir

Harvey'in karaya vurduğu ilk yer olan Rockport'ta da çok sayıda bina yerle bir oldu. Güzelliğiyle "Teksas'ın incisi" olarak tanınan 10 bin nüfuslu Rockport'un altyapısı tamamen kullanılamaz hale geldi. Su ve elektrik bağlantıları kesilen Rockportlular kasırganın ardından derhal yeniden imar çalışmalarına başlayabilmek için kentten ayrılmıyor.

Yıkım büyüyebilir

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası'ndaki tahribatın, 2005 yılında büyük felakete yol açan Katrina Kasırgası boyutlarına varabileceği tahmin ediliyor.

Amerikalı yetkililer, kasırganın devam etmesi nedeniyle şimdiden hasarla ilgili rakam verilemeyeceği kaydedildi. Hasarın şiddetli fırtınadan ziyade kasırgayı izleyen yoğun yağış ve seller nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Katrina Kasırgası'nın yol açtığı su baskınları Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 15 milyar dolarlık hasar yaratmıştı.

Trump gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın da salı günü afet bölgesine gideceği açıklandı. Trump, Teksas Valisi Greg Abbott'un çağrısı üzerine eyaletin bazı bölgelerinde acil durum ilan etmişti.

Acil durumlarda devletin afet bölgesine ivedilikle yardımda bulunması mümkün oluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/dpa/AG/HS