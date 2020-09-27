Teksas'ta yetkililer uyardı: Musluk suyu kullanmayın, beyin yiyen mikrop var!

ABD'nin Teksas eyaletinde, Houston kenti yakınında bazı toplulukların musluk suyunda 'beyin yiyen mikrop' çıkması nedeniyle kullanımına karşı uyarı yayımlandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, Brazospot Su Otoritesi'ni su kaynaklarında bulunan ve beyin yiyen mikrop olarak bilinen 'naeglerie fowleri'ye karşı uyardı. Mikrop nedeniyle bölgede yaşayanların sifon çekmek dışında suyu kullamaması uyarısı yapıldı.

Mikroplu sudan etkilenen ve çevre bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin kişi olduğu belirtildi. Diğer etkilenenlerin ise 4 bin 200 çalışanlı Dow Chemical fabrikası ve çevredeki eyalet hapishaneleri olduğu öğrenildi. Su kaynaklarının temizlendiği kesinleşene kadar vatandaşların musluk suyu kullanmasına karşı uyarı sürecek.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 'naegleria fowler' isimli mikrobun ılık su ve topraklarda bulunduğunu belirtiyor. Menenjite neden olan ve ölümcül olabilen mikrobun insanlara sudan özellikle de burundan bulaştığı ve girdikten sonra beyinde dolaştığı biliniyor.