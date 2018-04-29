Teksas saldırısı: Saldırgan David Kelley 'kayınvalidesiyle tartışmıştı'

Teksas'taki bir kilisede 26 kişinin ölümüne yol açan saldırının faili Devin Patrick Kelley'nin üç silahı olduğu ve saldırıdan önce kayınvalidesiyle tartıştığı belirtildi.

San Antonio'nun dışındaki küçük kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda ölenlerin yarısı çocuktu.

Kelley'nin çevredeki silahlı bir görgü tanığı tarafından vurulmasının ardından babasını aradığı ve sağ kurtulacağını sanmadığını söylediği belirtildi.

ABD'li yetkililer, Kelley'nin aralarında yarı otomatik bir tüfek ve iki tabancanın da bulunduğu silahları almaya yetkisi olmadığını belirtti.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın Bölge Direktörü Freeman Martin, Kelley'in aldığı kurşun yarasının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi.

Martin "Saldırı ırkçılık veya dini inançlarla liglii değil. Aile ve dünürler arasında devam eden bir aile içi sorun var. Bu kiliseye giden kayınvalidesine karşı öfkesini ifade ettiğini biliyoruz" dedi.

Saldırgan Kelley'nin kayınvaledesi Michelle Schields, olay sırasında kilisede değildi. Ancak annesi Lula White hayatını kaybetti.

Martin, Kelley'nin yolun karşısından gelen silah seslerini duyarak silahıyla müdahale eden görgü tanığıyla çatışarak olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Johnnie Langendorff yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD medyasının adını Stephen Willeford diye açıkladığı bir kişiyi aracına aldığını ve Kelley'yi kovaladıklarını anlattı.

Langendorff saatte 150 kilometre hızı aştıkları takibin ardından, Kelley'nin otomobilinin hakimiyetini kaybedip, çarptığını belirtti.

Kelley daha sonra, kendi ateşlediği mermiden kaynaklanan yaralanmayla hayatını kaybetti.

Wilson Bölgesi Şerifi Joe Tackitt, ölenler arasında 12 ila 14 çocuğun bulunduğunu duyurdu.

Ölenlerden en ufağının da sadece bir yaşında olduğu bildirildi.

Washington Post gazetesi, Holcombe ailesinin sekiz üyesinin öldüğünü yazdı.

Yetkililer 23 kurbanın kilisenin içinde ölü bulunduğunu, iki kişinin de kilisenin dışında vurulduğunu, bir kişinin ise hastanede öldüğünü aktardı.

20 yaralıdan 10'unun durumunun hala kritik olduğu bildirildi.

Kelley, eşi ve üvey oğluna saldırı suçlamasıyla 2012'de divan-ı harpte yargılandı ve 12 ay hücre cezası aldı.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek'e göre, iki yıl sonra "kötü davranış" nedeniyle ordudan atıldı.

Teksas Valisi Greg Abbott "Bu kişinin şiddete eğilimli, sorunlu ve patlamayı bekleyen bir barut fıçısı gibi olduğu çok açık" dedi.

Abbot ayrıca, eyaletin silah ruhsatı vermeyi reddetmesinin ardından, Kelley'nin yasal yollardan silah almasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Kelley, geçen Temmuz'a kadar bir lunaparkta güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Şirket beş haftadan biraz daha uzun bir süre sonra Kelley'nin ardından kontratına "son verildiğini" aktardı.