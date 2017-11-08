Teksas saldırganı beş yıl önce akıl sağlığı tesisinden kaçtığı ortaya çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Teksas saldırganının beş yıl önce bir akıl sağlığı tesisinden kaçtığı ABD Hava Kuvvetleri tarafından duyuruldu.

Pazar günü ABD’nin Teksas eyaletindeki bir kiliseye ayin sırasında silahla saldırarak 27 kişinin ölümüne 24 kişinin ise yaralanmasına sebep olan Devin Kelley’nin beş yıl önce, görevli, olduğu askeri üsse bir saldırı düzenlemeye çalışmasının ardından yatırıldığı akıl sağlığı tesisinden kaçtığı ABD Hava Kuvvetleri tarafından duyuruldu.

Holloman Hava Üssü’nde görev alan Kelley’nin 2012 yılında önce eşine sonra da üvey oğluna saldırmak suçuyla mahkemeye çıkarıldığı ve bir akıl sağlığı tesisine yatırıldığı, ancak orada kaçtığı yerel haber kaynaklarında yer alırken, Kelley’nin kaçtıktan sonra polis tarafından sorunsuz bir şekilde yakalandığı eklendi.

Yetkililer, Kelley’nin kendisine ve çevresine tehlike unsuru oluşturduğu ve askeri üsse silah sokmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.