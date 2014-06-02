T24 LogoT24 Logo
Politika

'Tekrarlanan seçim sonuçlarına göre MHP ancak çatının çivisi olur'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 14 merkezde tekrarlanan seçimlerle ilgili 'Seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP + MHP bir AK Parti etmiyor' dedih

02 Haziran 2014 15:45

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, dün Yalova ve Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 14 farklı yerde yenilenen seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçlarını Twitter üzerinden yorumlayan Çelik, AKP'nin oy oranını arttırdığını belirterek "Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP + MHP = % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor" dedi. Hüseyin Çelik şunları yazdı: 

1) Bugün 14 il, ilçe ve beldede yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, kazanan tüm adayları Ak Parti camiası adına tebrik ediyorum. 

2) Bu mini seçimde oylarını en çok arttıran yine AKP olmuştur. 14 yerde 30 Mart'ta % 43.05 oy alan partimiz bugün % 47.36 oy almıştır. 

3) CHP, 30 Mart'ta bugün seçim yapılan 14 yerin toplamında % 22.88 oy alırken, bugün oylarını % 24.75'e çıkarmıştır. 

4) MHP ise % 9.85'ten % 8.21'e gerilemiştir. Ak Parti'nin artışı 4.31 puan, CHP'nin artışı 1.87 puan olurken MHP'nin kaybı 1.57 puandır. 

5) Yani, uzun sözün kısası Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP+ MHP= % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor. 

6) Cumhurbaşkanlığı seçiminde ÇATI ADAY arayışında bulunan sayın Bahçeli'nin Partisi, bu durumda çatının ancak çivisi olmuş durumda.

ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, dün Yalova ve Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 14 farklı yerde yenilenen seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçlarını Twitter üzerinden yorumlayan Çelik, AKP'nin oy oranını arttırdığını belirterek "Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP + MHP = % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor" dedi. Hüseyin Çelik şunları yazdı: 

1) Bugün 14 il, ilçe ve beldede yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, kazanan tüm adayları Ak Parti camiası adına tebrik ediyorum. 

2) Bu mini seçimde oylarını en çok arttıran yine AKP olmuştur. 14 yerde 30 Mart'ta % 43.05 oy alan partimiz bugün % 47.36 oy almıştır. 

3) CHP, 30 Mart'ta bugün seçim yapılan 14 yerin toplamında % 22.88 oy alırken, bugün oylarını % 24.75'e çıkarmıştır. 

4) MHP ise % 9.85'ten % 8.21'e gerilemiştir. Ak Parti'nin artışı 4.31 puan, CHP'nin artışı 1.87 puan olurken MHP'nin kaybı 1.57 puandır. 

5) Yani, uzun sözün kısası Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP+ MHP= % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor. 

6) Cumhurbaşkanlığı seçiminde ÇATI ADAY arayışında bulunan sayın Bahçeli'nin Partisi, bu durumda çatının ancak çivisi olmuş durumda.

ETİKETLER

hüseyin çelikakpak partiseçimyalovaağrıchpmhpçatı aday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24