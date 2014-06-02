'Tekrarlanan seçim sonuçlarına göre MHP ancak çatının çivisi olur'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, dün Yalova ve Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 14 farklı yerde yenilenen seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçlarını Twitter üzerinden yorumlayan Çelik, AKP'nin oy oranını arttırdığını belirterek "Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP + MHP = % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor" dedi. Hüseyin Çelik şunları yazdı:

1) Bugün 14 il, ilçe ve beldede yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, kazanan tüm adayları Ak Parti camiası adına tebrik ediyorum.

2) Bu mini seçimde oylarını en çok arttıran yine AKP olmuştur. 14 yerde 30 Mart'ta % 43.05 oy alan partimiz bugün % 47.36 oy almıştır.

3) CHP, 30 Mart'ta bugün seçim yapılan 14 yerin toplamında % 22.88 oy alırken, bugün oylarını % 24.75'e çıkarmıştır.

4) MHP ise % 9.85'ten % 8.21'e gerilemiştir. Ak Parti'nin artışı 4.31 puan, CHP'nin artışı 1.87 puan olurken MHP'nin kaybı 1.57 puandır.

5) Yani, uzun sözün kısası Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP+ MHP= % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor.

6) Cumhurbaşkanlığı seçiminde ÇATI ADAY arayışında bulunan sayın Bahçeli'nin Partisi, bu durumda çatının ancak çivisi olmuş durumda.

ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, dün Yalova ve Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 14 farklı yerde yenilenen seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçlarını Twitter üzerinden yorumlayan Çelik, AKP'nin oy oranını arttırdığını belirterek "Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP + MHP = % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor" dedi. Hüseyin Çelik şunları yazdı:

1) Bugün 14 il, ilçe ve beldede yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, kazanan tüm adayları Ak Parti camiası adına tebrik ediyorum.

2) Bu mini seçimde oylarını en çok arttıran yine AKP olmuştur. 14 yerde 30 Mart'ta % 43.05 oy alan partimiz bugün % 47.36 oy almıştır.

3) CHP, 30 Mart'ta bugün seçim yapılan 14 yerin toplamında % 22.88 oy alırken, bugün oylarını % 24.75'e çıkarmıştır.

4) MHP ise % 9.85'ten % 8.21'e gerilemiştir. Ak Parti'nin artışı 4.31 puan, CHP'nin artışı 1.87 puan olurken MHP'nin kaybı 1.57 puandır.

5) Yani, uzun sözün kısası Türkiye'de seçmenin tavrında pek bir değişiklik yok. CHP+ MHP= % 32.96 ediyor ki, o da bir Ak Parti etmiyor.

6) Cumhurbaşkanlığı seçiminde ÇATI ADAY arayışında bulunan sayın Bahçeli'nin Partisi, bu durumda çatının ancak çivisi olmuş durumda.