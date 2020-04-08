Tekrar ziyarete açıldığı ilk günde tahrip edilen Çin Seddi'nde yeni uygulama: Zarar verinlerin isimleri kamuya duyurulacak

T24 Dış haberler

Çin Seddi'nin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kaldıktan sonra ziyarete açıldığı ilk günde vandalize edilmesinin ardından Çinli yetkililer, tarihe esere zarar verdiği tespit edilen kişilerin isimleri kamuya duyurulacak.

Çin Seddi'nin popüler Badaling bölümü salgın nedeniyle 2 ay kapalı kaldıktan sora 24 Mart'ta ziyarete açıldı. Aynı gün içerisinde bir ziyaretçi kameralara tarihi yapıya zarar verirken yakalandı. Haber kısa süre içinde Çin'de sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Çin Seddi yönetimi yaşanan olayın ardından bu hafta başı itibariyle yeni ceza uygulamaları yürürlüğe soktu.

Yapılan açıklamada "farkındalığın ve toplum baskısının artması için" esere zarar verirken yakalananların isimlerinin kara listeye ekleneceği, bu listenin de kamuya duyurulacağı belirtildi.

Öte yandan bu listeye girenlere Çin Seddi'ne tekrar bilet alma konusunda sınırlandırmalar getirilecek.