Tekrar uçmasına geçen ay izin verilmişti: Pilotlar, uçuş sırasında Air Canada'ya ait Boeing 737 Max'in motorunu kapatmak zorunda kaldı

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Arizona-Montreal arasında sefer gerçekleştiren Air Canada'ya ait Boeing 737-Max tipi yolcu uçağı, motoruyla ilgili bir problem yaşadıktan sonra tekrar Arizona'ya inme durumunda kaldı. Boeing 737-Max'ler, yazılımındaki bir hata nedeniyle iki kez kaza yapmıştı ve kısa süre öncesine kadar uçması yasaktı.

Air Canada'dan yapılan açıklamaya göre pilotlar kalkıştan kısa süre sonra uçağın, motoruyla ilgili uyarı verdiğini gördü. Pilotlar, bu uyarıdan sonra motorlardan birini kapatma kararı aldı.

Pilotlar, akabinde uçağın rotasını değiştirip Arizona'nın Tucson kentine güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Air Canada, "Modern uçaklar tek motorla çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve kabin ekibine böyle durumlar için eğitim verilir" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan güvenlik uzmanları, zaman zaman böyle arızaların meydana gelmesinin alışıldık olduğunu ifade etti.

Max'lar yaptığı iki kazadan sonra ABD'de 19 Mart 2019'da yere indirilmişti. Kazalara hatalı bir sensör ve dizayn probleminin uçağın burnunu aşağı çekmesi sebebiyet vermişti. Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazalarda toplam 346 kişi hayatını kaybetti.

737 Max'lara geçen ay tekrar uçma izni verilmişti.