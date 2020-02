İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- 24 yıl önce öğrenci olarak girdiği okulda, şimdi okul müdürü olarak görev yapan Özlem Özgen, 75 yaşındaki Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu ile aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşıyor. Özlem Öğretmen, mesleğin ilk yıllarında eğitim verdiği 4 öğrencisiyle de bu okulda çalışıyor.

Onlar farklı 3 kuşağı temsil ediyor. İstek Özel Semiha Şakir Okulları\'nın ilk mezunlarından olan Özlem Özgen, şimdilerde burada okul müdürü. Kendisine mesleği sevdiren Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu ile birlikte çalışan Özlem Öğretmenin yetiştirdiği 4 öğrencisi de bu okulda eğitim veriyor. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamlayan Özgen, ilk görevine de eğitim aldığı okulda başlamış. Matematik Öğretmeni Hamşioğlu ile çalışmanın mutluluğunu yaşayan Özgen, 4 öğrencisiyle de meslektaş.

\"GURUR VERİCİ BİR DUYGU\"

Özlem Özgen\'i yetiştiren Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu, halen bu okulda genç kuşaklara eğitim veriyor. Öğretmeniyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor olmanın gurur verici olduğunu belirten Özlem Özgen, \"İlk yıllarda çok değişik bir duyguydu. Sonra alıştım her şey yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bir veli toplantısında okulla ilgili bir tanıtım yaptığımda mezun olduğum okulda çalışıyor olmam insanlara da çok farklı geliyor, köklü bir kurumun parçası olma hissini yaşatıyor\" dedi.

\"EN BÜYÜK SERVETİM ÖĞRENCİLERİM\"

Meslekte bir çınar olan Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu ise 32 yıldır aynı okulda eğitim veriyor. Genç nesillere matematiği sevdirmeye çalışan Hamşioğlu, şimdilerde İstek Özel Semiha Şakir Okulları Okul Müdürü olan Özlem Özgen\'in de Matematik Öğretmenliğini yapmış. \'Öğrencimle aynı okulda çalışıyor olmak bana gurur veriyor\' diyen Günday Hamşioğlu şunları söyledi:

\"Öğrencimle aynı okulda çalışıyor olmak bana ayrı bir keyif veriyor. Bir öğrencisinin yönteminde çalışmak belki başkalarına ters gelir ama bu beni çok keyiflendiriyor. Ben her zaman en büyük servetim öğrencilerim derim. Onların bir yere gelmiş olmaları ve öyle başarılı olduklarını görmek. Bu parayla pulla edinilen bir şey değil. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Özlem Öğretmen benim bu okuldan mezun verdiğim ilk öğrencilerden. Başarılı oldu, İstanbul Üniversitesi\'ni kazandı. Öğrencilerimin böylesine güzel yerlere gelmesi beni çok mutlu ediyor. Öğretmenliği çok sevdim sağlığım el verdiği sürece onlara ne kadar yardımcı olursam o da benim için bir mutluluk.\"

\"ÖZLEM ÖĞRETMEN SAYESİNDE BU MESLEĞİ SEÇTİM\"

Özlem Özgen\'in öğrencilerinden olan Gizem Özden de şimdilerde Özgen ile aynı okulda. Mesleği seçmesinde en büyük etmenin Özgen olduğunu ifade eden genç öğretmen, \"Benim İngilizce öğretmeni olmamda Özlem Hocanın katkısı çok büyüktür. Eğitim hayatım boyunca Özlem Hocayı rol model aldım ve onun sayesinde bu mesleği seçtim. Hayatımıza dokunmuşluğu da çok fazladır. Şu anda birlikte aynı okulda yıllar sonra bir arada çalışıyoruz. Çok mutlu ve huzurlu çalışıyoruz. Her gün mutlulukla okula gelip bunu öğrencilerimize de yansıtıyoruz\" diye konuştu.

15 yıl Özlem Özgen\'den eğitim aldığını ifade eden İngilizce Öğretmeni Heves Gedik ise, \"Mesleğe burada başladığım ilk zamanlar Özlem Hocayı hala öğretmenim gibi görüyordum ve yanından hala öğrenci gibi çekinerek geçiyordum. Zamanla alıştım ve öğretmenimle aynı mesleği paylaşıyor olmak çok keyifli. Gurur verici bir duygu\" dedi.

\"AKLIMA GELDİKÇE GÖZLERİM DOLUYOR\"

Özlem Özgen\'in meslektaşı olan öğrencilerinden biri de Dans Öğretmeni Hande Keçik. Öğretmeniyle aynı okulda çalışıyor olmanın çok kıymetli bir duygu olduğunun altını çize Keçik, \"Özlem Hocayla en son gerçekleştirilen 10 Kasım töreninde beraber sahneye çıktık. Orada gözlerim doldu. Benim için manevi değeri çok yüksek ve bu okulda çok mutlu okudum. Hepsi benim için çok güzel anı oldu. Hocalarımla birlikte öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum ve bu çok kıymetli bir şey\" ifadelerini kullandı.

