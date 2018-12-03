(TEKRAR) İKİ KOLU YOK, SOL AYAK PARMAKLARI İLE RESİM YAPIYOR

İhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)

İstanbul’da doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, sol ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı fırça ile bugüne kadar 45 yağlı boya resim yaptı.

Bitkay’ı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Engelsiz Yaşam Fuarı’nda Bağcılar Belediyesi standında kendisine ayrılan bölümde sol ayağı ile resim yaparken görenler şaşırdı. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Muhammet Uğur, “Annem sayesinde resim yapmaya başladım. 5 yıldır resim yapıyorum. Bir bölümünü sattığımız 45 resim yaptım dedi. Küçükçekmece’deki bir ilkokula devam eden Muhammet Uğur Bitkay, resim yapmaya nasıl başladığını anlatırken, “Annem benden ayağımla resim çizmemi istedi. Bunu yapabileceğime inanmıyordum. Ancak, çizmeye başladım. Bunun üzerine annem beni Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’na getirdi. Orada eğitim görüyorum dedi.

EBRU YAPARKEN HER YERİMİZ BOYA OLUYORDU

Annesi Zeynep Tüzün, oğlunun doğuştan iki kolu olmadığını, resimden önce ebru yapmaya gittiklerini belirterek, “Ebru yaparken, her yerimiz boya oluyordu. Kulağı çok güzeldi. Bir süre devam ettiğimiz kursta piyano hocası ile biraz sorun yaşadık. Resim yapmaya yöneldik. Yeteneği var. 6-7 yaşında, Bağcılar Halk Eğitim Merkezi’nde resim yapmaya başladık. Sonra ilk sergiyi Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda açtı. Oradan devam ediyoruz. Ayağında da biraz aksama var. Ama yürüyor Allah’a şükür dedi.

Görüntü dökümü

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-İki kolu olmayan çocuk ayağı ile resim yaparken

-İki ayağı olmayan çocuk nasıl resim yaptığını anlatırken

-Annesi oğlunu nasıl yönlendirdiğini ve resim yaptığını anlatırken

