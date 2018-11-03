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Spor

(TEKRAR) Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçeli futbolcular ve yöneticiler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele öncesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan ancak hastanede yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in yakınlarına taziye ziya

03 Kasım 2018 13:49

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli futbolcular ve yöneticiler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele öncesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan ancak hastanede yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener\'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.
Maç sonunda stattan ayrılarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Fenerbahçe kafilesi, Koray Şener\'in ailesine başsağlığı diledi. Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve yöneticiler daha sonra hastaneden ayrıldı. Futbolcuların ise yaşan olay nedeniyle üzgün oldukları görüldü. 
Galatasaray - Fenerbahçe maçı nedeniyle geldiği Türk Telekom Stadyumu\'nda rahatsızlanan Koray Şener, hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bu olay nedeniyle büyük üzüntü yaşayan sarı lacivertli taraftarlar devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Hastaneyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcular ve yöneticiler 
-Hastane önünde bekleyen taraftarlar 
-Genel detaylar

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