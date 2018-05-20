(TEKRAR)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPALI TÜRKLERLE SARAYBOSNA'DA BULUŞUYOR

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK-SARAYBOSNA -BOSNA HERSEK DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, yarın Bosan Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da katılacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin (UETD) 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na Avrupa\"da yaşayan 15 bin Türk\'ün katılması bekleniyor. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, \"Avrupa\'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Aliya\'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi \'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna\'da yaparak Avrupa\'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da gerçekleştirilecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılıp, Avrupa\'da yaşayan Türkler ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi\'nce kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Saraybosna\'daki J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu\'nda ise hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 12 bin kişilik salon, Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla donatıldı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafları asıldı. Kongreye, Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yayaşan 15 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlar da Saraybosna\'daki kongreye büyük ilgi gösteriyor.

Türkler, yaşadıkları ülkelerden otobüsler ve özel araçları ile Saraybosna\'ya gelmeye başladı. Saraybosna\'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100\'e ulaşırken, kongreye de yerli ve yabancı 200\'ün üzerinde gazeteci akredite yaptırdı.

\'İZZETBEGOVİC\'İN FİKRİNE İHTİYAÇ DUYULDUGUNU İFADE ETMEK İSTİYORUZ\'

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, Saraybosna\'da yarın yapacakları kongrenin büyük önem taşadığını belirterek, \"Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin sadece Avrupa\'da değil, dünya çapında bir çalışma prensibini belirleyeceği bir süreç olacak. Bu konuyla ilgili olarak delegelerimizin yarın desteğini rica edeceğiz. Yarınki programımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da davetimize icabet edecek. Yarın \'aşık ile maşuk\'un, yani Avrupalı Türk toplumunun Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmasına vesile olacağımız için son derece mutluyuz\" dedi.

Yarın kongrenin yapılacağı spor salonunun 12 bin kişilik olduğunu belirten Sırakaya, hem salonun içinin, hem de dışının dolacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hem salonda hem de salon dışında olan Avrupalı Türklere yönelik bir konuşma yapacağını dile getiren Zafer Sırakaya, Genel Kurul\'un Saraybosna\'da yapılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

\"Avrupa\'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Popülist söylemlerin yükseldiği Avrupa\'da ırkçı partilerin sadece parlamentoda değil, iktidar olmaya doğru giden bir Avrupa Birliği var. Temel düşüncesi kuruluş aşamasına bakıldığında çok seslilik, çok dillilik, çok kültürlülük üzerine kurulu olan bir AB\'nin gitmiş olduğu bu sıkıntılı yolda, Bosna fikrinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aliya\'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi, \'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna\'da yaparak Avrupa\'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz.\"

AVRUPALI TÜRKLER AKIN AKIN GELİYOR

Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve kongreye katılmak üzere Saraybosna\'ya gelen Türkler de, kongrenin önemine vurgu yaptı. Başta Almanya, Avusturya ve Fransa olmak üzere Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden Saraybosna\'ya gelen gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Almanya\'nın Duisburg şehrinden gelen Bayram Köylü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak için yüzlerce kilometreden arkadaşlarıyla geldiklerini söyledi. Köylü, \"İnşallah buradan dünyaya bir mesaj verilecek. Vatandaşlarımızla, yarın millet ve devlet buluşması için buradayız. Avrupa\'dan yarın 10 binin üzerinde Türk\'ün katılacağını düşünüyoruz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN KİLOMETRELER HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL\"

Ahmet Duran ise \"Avrupa\'nın en demokratik ülkesi Bosna-Hersek\'e Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Cumhurbaşkanımızı, hani o kendini demokratik sanan Almanya’sı Fransa’sı, diğer ülkeleri kabul etmedi. Ama olsun, biz bin 500 kilometreden geldik ve Cumhurbaşkanımız için kilometreler hiç önemli değil\" dedi.

Avusturya Salzburg\'tan gelen Ahmet Yıldız da yolculuğun biraz uzun sürmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacaklarından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, \"Yarınki toplantı Avrupa\'ya bir mesaj olacaktır. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve bunun için kilometrelerce yolu geldik\" diye konuştu.

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