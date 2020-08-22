Tekrar camiye çevrilen Kariye'de çalışmalar hızlandı, ibadet restorasyonun ardından başlayacak

Kariye'nin müzeye çevrilmesine neden olan karar geçen yıl Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından tarihi yapı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

Bu kararla, 536 yılında inşa edilerek manastır olarak kullanılan, İstanbul'un 1453 yılındaki fethinin ardından 1500'lü yıllarda camiye çevrilen, 1945'te ise müze olan tarihi yapının tekrar cami olmasının önü açılmış oldu. Yıllar içinde yıpranan yapıda 2013 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Çalışma hâlâ devam ediyor.

Kariye'deki restorasyon çalışmaları hızlandı

Tarihi yapı içinde 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları ise hız kazandı. Çalışmaların birkaç hafta içinde sona ermesi ve Kariye'nin Müslümanların ibadetine açılması bekleniyor. Kariye'ye serilecek halıların siparişinin verildiği de öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının ardından Kariye önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğunluğu gözleniyor.

İkona ve fresklere perdeleme

Yapıda yoğun ikona, fresk ve mozaikler bulunuyor. Bu eserlerin tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi perdeleme yoluyla kapatılması bekleniyor.

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