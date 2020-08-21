Yunanistan'dan Kariye Camii'nin ibadete açılmasına tepki: Türkiye, uluslararası topluma bir kez daha meydan okudu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması kararını uluslararası topluma yönelik bir meydan okuma olduğunu savundu.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu, uluslararası topluma yönelik bir meydan okuma daha. Türkiye, azınlık haklarına saygı duyduğu ve toplumunun çok dinli olduğu konusunda periyodik açıklama yapmasına rağmen topraklarındaki UNESCO dünya mirası eserlerine yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor" dendi.

Türkiye'den dünya kültür mirasının korunması alanındaki uluslararası başarıları takip etmeye davet eden Yunan Dışişleri, Ankara'yı farklı kültürlerin temsilcileri arasında karşılıklı saygı, diyalog ve anlayışın hakim olduğu 21. yüzyıla geri dönmeye çağırdı.

6. yüzyılda yapıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camisi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19. Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.