(tekrar) - (özel) Damat, Fikret Orman'dan transfer istedi 

Nikah şahitliği yapan Orman \"Devre arasında Gignac transferini bitiyor musunuz ?\" sorusu karşısında şakına döndü

Gazeteci Yasin Dallı\'nın nikah töreninde transfer konuşuldu

Evlenen çifte önerilerde bulunan Başkan Fikret Orman, \"Beşiktaş ailesinin büyümesi gerekiyor. Onun için hayırlısıyla sizden çocuklar bekliyoruz\" dedi.

DAMATTAN GİGNAC SORUSU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yasin Dallı, Sabriye Üstübeç çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Beşiktaş Evlendirme Dairesi\'nde yapılan nikahta şahitlik yapan Fikret Orman\'a, damat Yasin Dallı transfer sözü istedi.

Damat Yasin Dallı eşinin fanatik Beşiktaşlı olduğunu belirterek Başkan Orman\'a \"Başkanım Beşiktaş bu sene şampiyon olacak mı, diye sordu. Başkan Fikret Orman ise gülerek \"İnşallah\" yanıtını verdi.

Meslek hayatında soru soran tarafta olduğunu belirten Dallı, son olarak Fikret Orman\'a transferde adı Beşiktaş ile anılan Fransız oyuncu Pierre Gignac ile ilgili soru yöneltti. Dallı, \"Başkanım, devre arasında Gignac transferi bitecek mi\" sorusuna, Fikret Orman gülerek karşılık verdi.

FİKRET ORMAN: \"BEŞİKTAŞ AİLESİNİN BÜYÜMESİ GEREKİYOR\"

Nikah sonrasında evlilik cüzdanını geline teslim eden Fikret Orman, \"Beşiktaş ailesinin büyümesi gerekiyor. Onun için sizden hayırlısıyla çocuklar bekliyoruz\" dedi. Başkan Orman\'ın bu isteği davetliler tarafından büyük alkış aldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Orman\'ın nikah salonuna girişi

-Nikahtan detaylar

-Fikret Orman\'ın çifte önerileri

Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA)