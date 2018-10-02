Teknosa'nın üst yönetimine iki yeni atama

İSTANBUL,(DHA) - TEKNOLOJİ perakendecisi Teknosa üst yönetimini iki yeni atama ile güçlendirdi. Atamalar kapsamında Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran olurken, Perakende ve Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına ise Tansu Öztorun getirildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yatırımlarına devam ederken, üst yönetiminde de iki yeni atama gerçekleştirdi.

Teknosa\'nın gelecek hedefleri ve stratejileri kapsamında Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran olurken, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına ise Tansu Öztorun atandı.

1998 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümü\'nden mezun olduktan sonra, PricewaterhouseCoopers, Sabancı Üniversitesi, Xerox, Garanti Yatırım, Crate&Barrel gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürüten Oran, 2015 ile 2018 yılları arasında Sabancı Holding\'de Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı\'nda ve Perakende Grup Başkanlığı\'nda Kıdemli Müdür görevlerini yapmış, bu yılın Mart ayı itibariyle, CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı olarak Teknosa bünyesine katılmıştı.

2014 yılından bu yana Teknosa bünyesinde İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tansu Öztorun ise İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü\'nü tamamladıktan sonra meslek hayatına 1990\'da Motosan\'da başlamış, daha sonra Kurteks, Otokar, Toyotasa, Hedef Filo ve Renault\'da önemli görevler üstlenmişti.

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