Teknosa'nın cirosu yılın ilk dokuz ayında yüzde 26 büyüdü

Merve Dundar - Ömer Hasar / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Teknoloji perakendeciliğinin önde gelen firmalarından Teknosa cirosunu, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüterek 2 milyar 413 milyon liraya, net kârını da 18 milyon liraya çıkardı ve aynı gün içinde dört mağaza birden açarak \"yatırıma devam\" dedi.

İstanbul Vadistanbul mağazasının açılış töreninde konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, \"Teknoloji perakendeciliği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir yola girdi\" dedi ve ekledi:

\"Teknosa olarak çoklu kanal stratejisine ciddi yatırımlar yaparak müşterilerimize kesintisiz alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyoruz.

\"Bu çerçevede dijital platformlara yaptığımız ve yapacağımız yatırımların yanı sıra müşterilerimizin mağazalarımıza geldiğinde de ürünleri yakından inceleyip, deneyimleyebileceği konseptler geliştiriyoruz.

\"Yepyeni bir anlayışla tasarlanmış, ürün çeşitliliğini, hizmetleri ve deneyimi bir arada sunan, bugün açılışlarını yaptığımız tarzda mağazalarımızı artık daha çok göreceksiniz.

\"Sektöründe ilklerin markası olan Teknosa, yeni nesil perakende uygulamalarına da öncülük edecek.\"

Online satış kanalında yüzde 40\'lık büyüme

Köseoğlu, Teknosa’nın performansına ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

\"Perakende sektörü için genelde durgun geçen ilk üç ay içindeki pozitif sonuçları takiben, ikinci çeyrekte karlılığını katlayan Teknosa, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla da çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

\"2017 yılının üçüncü çeyreğinde 882 milyon liralık ciroya ulaşırken, 8.6 milyon lira de kar elde ettik.

\"Geçen yılın aynı dönemine göre aynı mağazalarda yüzde 26 büyüme seviyesini yakaladık.

\"Online satış kanalımız teknosa.com ise geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 40 ile rekor büyüme kaydetti.

\"İlk dokuz ay toplam ciromuz iki milyar 413 milyon lira olarak gerçekleşti; kârlılık ise 18 milyon liraya ulaştı.

\"Hedefleri aşan ilk dokuz ayın ardından beklentimiz, perakende için canlı geçecek son çeyrekte de sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmek.\"

\"Sektör ilk dokuz ayda yüzde 14 büyüdü\"

Hem üçüncü çeyreğin hem de 2017\'nin kendileri için oldukça verimli ve başarılı geçtiğini söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, \"Son çeyrekte 882 milyonluk bir ciro ve 8.6 milyon liralık bir kar yaparak yılın toplamında ilk dokuz ayda 2.4 milyar ciro ve 18 milyon liralık de bir kara imza attık. Yılı da bu şekilde karlı ve cirolu bitirmeyi hedefliyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Üçüncü çeyrek Eylül ayı ile beraber \'okula dönüş\' dediğimiz çok hareketli başlayan bir dönem. Bu yıl Ağustos ayı da çok hareketli geçti. Sektör de büyümeye devam etti, ilk dokuz ayda yüzde 14\'lük bir büyüme söz konusu. Teknosa da aynı mağazalarında performansını geçen seneye göre yüzde 26 artırarak verimlilik anlamında çok önemli bir yıl geçiriyor diyebiliriz.\"

Beyaz eşyada yüzde 30, cep telefonlarında yüzde 12 büyüme

\"Büyümenin lokomotifi bu yıl beyaz eşya oldu\" diyen Gürcan, Şubat ayında kaldırılan ÖTV ile birlikte Şubat-Eylül döneminin beyaz eşyaya çok iyi geldiğini dile getirdi. Bu süreçte beyaz eşya tarafının yüzde 30 büyüdüğünü belirten Gürcan, \"Bunu yüzde 12\'lik büyüme ile cep telefonları, yüzde dokuz civarı ile elektronik aletler, yüzde altı ile küçük ev aletleri takip etti\" dedi.

\"2018\'de çoklu kanal yatırımlarımız artacak\"

Tüketicilerin istekleri doğrultusunda yeni konseptler oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Gürcan, \"Renkleriyle, dokusuyla daha farklı mağazalar oluşturduk. Bunlara \'teknoloji deneyim üssü\' adını verdik. Müşterilerimizin ürünleri daha fazla deneyip, test edebilecekleri mağazalar yarattık. En yeni teknolojik üstünlük olarak Vadistanbuldahil bazı mağazalarımızda dünyanın en geçerli kablosuz şarj protokolü olan Qi teknolojisine sahip stantlara geçiş yaptık. Böylelikle, müşterilerimiz ürünleri incelerken, telefonlarını da rahat ve hızlı şekilde şarj edebilecekler\" diye anlattı.

\"Tüketicilerimize kesintisiz deneyimi en iyi vermenin yollarını arayacağız\"

Çoklu kanal yatırımlarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Gürcan, \"Hem IT hem de e-ticaret altyapımızı son derece kuvvetlendirerek yatırımlara devam edeceğiz. 2018\'de 69 ildeki 205 mağazamızda tüketicilerimize kesintisiz deneyimi en iyi vermenin yollarını arayacağız\" dedi.

Yıl sonuna kadar bir mağaza daha açacak olan Teknosa, aynı gün içinde Vadistanbul, İstanbul Hilltown, İzmit 41 Burda ve Eskişehir Espark alışveriş merkezlerindeki mağaza açılışlarını gerçekleştirdi. Vadistanbul\'daki mağazanın açılışı sırasında diğer illere de canlı yayınla bağlanılarak eş zamanlı açılış yapıldı. (Fotoğraflı)