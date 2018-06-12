TEKNOSAB, 'Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak

BURSA, (DHA)- BURSA Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Türkiye\'nin \'Mega Endüstri Bölgeleri\' projesinin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la bir araya gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla TEKNOSAB\'ın yatırım alanını büyüteceğiz\" dedi.

TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa\'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hızla hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. İlk fabrika binalarının inşaat çalışmalarına ise yıl sonuna kadar başlanması hedefleniyor.

\'ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la Bursa programı kapsamında bir araya gelen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB\'a ilişkin bilgiler verdi. Kalkınma, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yönlendirdiği ulusal ve uluslararası büyük yatırımcılarla görüşmelerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Burkay, bu firmaları çok yakında kamuoyuyla da paylaşacaklarını ifade etti. TEKNOSAB\'ın toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda kuruluş çalışmalarının başladığını hatırlatan Başkan Burkay, proje kapsamında en küçüğü 15 bin metrekare olmak üzere büyük ölçekli 140\'a yakın firmaya yer tahsisi yapıldığını açıkladı. Kentte mevcut OSB\'lerde 15 bin metrekare büyüklüğünün üzerinde toplam 140 sanayi tesisinin bulunduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, bu sayının TEKNOSAB\'da 170 olduğunu kaydetti.

TEKNOSAB\'DA YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Kentin ve bölgenin yatırımcı için cazibe merkezi kimliğini her geçen gün daha da güçlendirdiğini vurgulayan Başkan Burkay, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan yeni sanayi hamlesi ülkemizin kalkınma hedeflerinde yeni bir sıçrama noktası olacak. Bu noktada \'Mega Sanayi Bölgeleri\' projesinin en önemli halkasını da TEKNOSAB oluşturacak. Liman, demir yolu ve kara yolu entegrasyonuyla birlikte çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğümüz TEKNOSAB\'da yeni yatırım talepleri de sürüyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza projede gelinen nokta ve yer tahsisleri konusunda bilgi sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da TEKNOSAB\'ın büyütülmesi talimatı verdi. Yatırımcılarımız için müjde niteliğinde olan bu kararla birlikte yeni talepleri de değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza TEKNOSAB projemize verdikleri destek için iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa programında halka hitaben yaptığı konuşmada, BTSO liderliğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yapılan TEKNOSAB\'ın gerek yatırım cazibesi gerekse de istihdam ve ihracat hedefleriyle Türkiye\'nin gelecek vizyonunu destekleyen en önemli projelerden biri olduğunu söylemişti.



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