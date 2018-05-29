Teknosa ve Habitat Derneği 2 bin kadını 'dijital okur-yazar' yapacak

İSTANBUL, (DHA)- TEKNOSA, Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü Kadın için Teknoloji projesi kapsamında ücretsiz teknoloji eğitimlerine devam ediyor. Yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri’de düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji”nin yaz aylarında da devam edecek yeni dönem eğitimleri başladı. Bugüne kadar 65 ilde, 16 binden fazla kadının faydalandığı ücretsiz teknoloji eğitimleri, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 11 ilinde, güncellenen ve genişletilen eğitim içeriğiyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri’de düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Proje ile kadınların, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor. Eğitimler sonunda dijital okur-yazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

İÇERİK GENİŞLEDİ

2018 yılı itibarıyla verilen eğitimlerin kapsamı daha da genişletilerek, eğitim içeriğine bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımının yanı sıra internet üzerinde reklam, basit tasarımlar, mobil cihaz kullanımı ve güvenliği ile hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların kullanımı da dahil edildi.

11 YILDA 16 BİNDEN FAZLA KADINA EĞİTİM VERİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda eğitim alan kadınlar arasında yapılan araştırmalar, katılımcıların teknoloji sayesinde sosyal çevresini genişlettiğini, e-devlet işlemlerini aktif olarak kullandığını, sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtarak ticaretini yapma fırsatı yakaladığını ve en önemlisi özgüven kazandıklarını ortaya koyuyor. 11 yılda 16 binden fazla kadına ücretsiz teknoloji eğitimleri sunan proje önümüzdeki dönemde de devam ederek, eğitimleri daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.