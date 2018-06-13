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Spor

Teknosa, plaj voleybolu resmi sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA) - TEKNOSA, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Resmi Sponsoru olduğunu açıkladı

13 Haziran 2018 13:11

İSTANBUL, (DHA) - TEKNOSA, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Resmi Sponsoru olduğunu açıkladı. Teknosa bu sponsorlukla, plaj voleybolunu yaygınlaştırmayı ve bu sporun Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu resmi sponsoru oldu. Sporu yaygınlaştırmayı ve spor yapmaya teşvik etmeyi önemsediklerini dile getiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, \"Teknoloji spora, spor teknolojiye ivme kazandırıyor. Gerek spor yapmak gerekse sporu takip edip, izlemek için son teknolojileri tüketicilerle buluşturan bir adres olarak uzun yıllardır spor sponsorlukları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Resmi Sponsoru olduk. Bu kapsamda Türkiye’de farklı illerde gerçekleşen ulusal ve global plaj voleybolu turnuvalarına destek veriyoruz. Meydanlarda, plajlarda voleybolun heyecanını, dinamizmini yaşatmaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Spor, ülkemizin dünyadaki tanıtımı ve gençlerin gelişimi için çok önemli. Biz de Türkiye’nin ve gençliğin markası olarak spora desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

Teknosa, daha önce futbola A Milli Takım düzeyinde, basketbol ve eSpor’a ligler ve özel organizasyonlar çerçevesinde destek verdi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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