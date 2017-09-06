TeknoSA öğrenciler için kampanya başlattı

İSTANBUL, (DHA) TÜM ailenin buluşma noktası TeknoSA, okulların açılmasına kısa bir zaman kala hem velilerin kırtasiye ürünlerinde yeni bir kampanya başlatıyor. TeknoSA, The Walt Disney Company ile gerçekleştirdiği iş birliğinin 1’inci yılını, okula dönüş hazırlıklarına denk gelen 7-17 Eylül tarihleri arasında tüm Disney Collection ürünlerinde yüzde 25 indirim avantajı sunarak kutlayacak.

ÇOCUKLARIN ÇOK SEVDİĞİ KARAKTERLER KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE

Çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanları olan Aslan Koruyucular’dan Karlar Ülkesi\'ne, Mickey ve Minnie\'den Disney Prensesleri\'ne, Elena\'dan Moana ve Arabalar\'a kadar Disney\'in en sevilen karakterlerinin sırt çantaları, beslenme çantaları, mataraları, defter setleri, oyuncakları ve tekstil dahil tüm ürünleri yüzde 25 indirimle TeknoSA mağazalarında minik öğrencilerle buluşacak.

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