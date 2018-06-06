Teknosa, Karadeniz Ereğli'de yeni mağazasını açtı

İSTANBUL, (DHA)- TEKNOLOJİ perakendecisi Teknosa, mağaza yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. ‘Herkes için Teknoloji’ felsefesi ile çalışmalarına devam eden Teknosa, Zonguldak’taki 2’nci mağazasını Karadeniz Ereğli’de yer alan Özdemirpark AVM’de açtı. 297 metrekarelik yeni Teknosa mağazasında yüzlerce markanın binlerce teknolojik ürünü, teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden,Teknosa, mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Teknosa, Zonguldak’taki ikinci adresi olan Ereğli Özdemirpark AVM içindeki 297 metrekarelik yeni mağazası ile telekomdan küçük ev aletlerine, televizyonlardan bilgisayar ve aksesuarlara kadar binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.

Teknosa, 69 ilde 208 mağazası, teknosa.com ve mobil platformlarıyla 2018 yılında da hem mağazalarda hem de dijital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına devam edecek.

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