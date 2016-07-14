Teknosa 76 mağazasını kapatıyor mu?

Türkiye genelinde 300'e yakın mağazası bulunan ve Sabancı grubu iştiraklerinden olan Teknosa'nın yeniden yapılanma planı çerçevesinde 76 mağazasını birden kapatma kararı aldığı iddia edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapan Teknosa yönetimi mağazaların kapanmasına yönelik alınmış bir karar alınmadığını duyurdu.

Şirketin KAP'a gönderdiği yazılı açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

Bilindiği üzere, mağaza açılış ve kapanışları, perakende sektörünün doğası gereği, sektördeki şirketlerin karlılıklarını korumak amacıyla devamlı olarak yapmakta olduğu bir uygulamadır. Teknosa özelinde rakamsal örnek vermek gerekirse, 2015 yılında 29 açılış/42 kapanış, 2014 yılında ise 49 açılış/52 kapanış yapmış bulunmaktayız. Bu yılın ilk 6 ayında ise 15 açılış/33 kapanış yapmış bulunmaktayız.

En son durum itibari ile mevcut sektörel görünüm doğrultusunda mevcut mağaza ağımızın gözden geçirilme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu haberde belirtildiği şekilde 76 mağazayı kapatmaya yönelik alınmış bir Yönetim Kurulu kararımız bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ile paylaşılacaktır."