Teknoparklar 4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 5\'incisi düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı\'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, “Teknoparklarda 40 bine yakın proje var. Bunların toplam satışı 60 milyar TL ve 4 milyar doların üzerinde de ihracatımız oldu\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Antalya Teknokent Müdürü Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Türkiye genelindeki teknopark yöneticilerinin katılımıyla Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

BATI AKDENİZ\'DE 45 MİLYON TL\'LİK İHRACAT

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ar-Ge\'nin önemine değindi. Bugüne kadar Batı Akdeniz bölgesinde 797 Ar-Ge projesi yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Ünal, projelerin bütçesinin 180 milyon TL\'yi bulduğunu söyledi. Projede 991 personelin görev aldığını anlatan Prof. Dr. Ünal, bölgede 123 firma olduğunu ve çoğunlukla tarım, kimya elektrik, elektronik, teknoloji ve gıda gibi sektörlerde başarılı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 2017 yılında ciddi rakamlarda proje ihracı yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Ünal, “2017 yılında bölgemizden 45 milyon TL\'ye ulaşan ihracat gerçekleşti. 2018 yılı 3\'üncü çeyreği itibariyle ihracat tutarımız 81 milyon TL\'ye ulaştı. Firmalarımızın toplam cirolarında da artış sağlandı. 2017 yılında bölgemizde toplam 145 milyon TL iken, 2018 yılı 3\'üncü çeyreğinde 115 milyon TL ciro elde edilmiştir. Bugüne kadar aldığımız patent ve faydalı model sayımız 72\" diye konuştu. Prof. Dr. Ünal, 2017 yılında tüm teknoparklar arasında Antalya olarak 77\'nci sıradan 10\'uncu sıraya yükseldiklerini de sözlerine ekledi.

4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise teknokentler içerisinde 50 bine yakın Ar-Ge personeli ve 40 bine yakın proje olduğunu söyledi. 4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini de kaydeden Macit, “40 bine yakın proje var. Bunların toplam satışı 60 milyar TL oldu. 4 milyar doların üzerinde de ihracatımız oldu. Çok büyük bir rakamı temsil ediyoruz\" dedi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise yatırımcı- teknolojik ürün etkileşiminin sağlanacağı Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi projesini başlattıklarını söyledi. 165 bin metrekarelik alanda 2 etapta gerçekleştirilecek vadi projesinde hedeflenen firma sayısının 40 olduğunu anlatan Yavuz, “Vadi projemizin üniversite öğrencilerimize sağlayacağı staj ve iş olanakları, nitelikli personel istihdamına katkısı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıları çok büyük olacaktır. Antalya Teknokent olarak hedefimiz tabi ki de bunlarla sınırlı değil. Türkiye\'nin en iyi teknokentleri arasında vizyonu ve misyonu ile farklı bir yere sahip olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve her alanda başarılı olma iddiamızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

Toplantı Ar-Ge sunumlarıyla devam etti.



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