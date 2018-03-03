Teknomarket devi 250 mağazasını kapatıyor

2011 yılında Türkiye'deki mağazalarını Teknosa'ya satarak teknomarket pazarından çıkan ABD'li Best Buy 250 mağazasını kapatıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin yanı sıra Kanada ve Meksika'da da hizmet veren Best Buy'ın mağazaları kapatma kararını ekonomik gerekçelerle aldı. Bir iddiaya göre cep telefonu mağazalarının şirketin toplam gelirine katkısı sadece yüzde 1.

1000'den fazla mağazası bulunan teknoloji perakendecisinin işten çıkarmaya gitmesine de kesin gözüyle bakılırken bu konuda herhangi bir sayı verilmiş değil. 250 mağaza ise 31 Mayıs itibarıyla kapanacak.

Kaç kişinin işten çıkarılacağı açıklanmadı

Ülkenin en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan Best Buy, geçtiğimiz sene 44 milyar dolar gelir açıklamıştı. Şirketin toplam binin üzerinde mağazası bulunuyor. Kapatma kararının sadece ABD operasyonunu kapsadığı belirtilirken Kanada'da bulunan 52 mağaza işlemeye devam edecek.

Öte yandan, kapatmalar nedeniyle kaç kişinin işten çıkarılacağı ise açıklanmadı ancak kapatılacak mağazaların operasyon giderlerinin büyüklere göre daha fazla olduğu biliniyor.

Personelden bazılarının diğer mağazalarda çalışmaya devam edeceği ancak işten çıkarılacak personelin tazminatlarının ödeneceği ve başka yerlerde iş bulmalarına yardımcı olunacağı belirtildi.