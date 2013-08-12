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Bilim / Teknoloji

Teknolojiyi kısıtlayan Kuzey Kore'de akıllı telefon üretildi

Halka teknolojinin kullanımı hakkında kısıtlamalar getiren, sosyal medya'ya sansür uyguluayan Kuzey Kore, 'Arirang' isimli Android işlemci tabanlı akıllı telefonun üretimine başladı

12 Ağustos 2013 21:04

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un internet ve mobil teknolojilerde yeni atılımlar gerçekleştiriyor. Yabancılara sosyal medya kullanımını için izin veren Kuzey Kore, halkını internet erişiminden mahrum bıraksa da, Android tabanlı akıllı telefon üretimine başladı. NorthKoreaTech isimli internet sitesinde 'Arirang' olarak isimlendirilen telefon başkent Pyonyang'daki bir fabrikada üretildiği açıklandı.

Milliyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Kuzey Kore haber ajansları, hafta sonunda genç lider Kim’in fabrikaya yaptığı ziyaretin görüntülerini yayımladı. Telefon hakkında spesifik hiçbir bilgi bulunmazken, sadece kamera çözünürlüğünün ‘yüksek’ olduğu öne sürüldü.

 

'Kamera önemli'

 

Fabrika ziyaretinde çalışanlarla sohbet eden ve akıllı telefon projesi hakkındaki görüşlerini sunan Kim, ‘Arirang’ın insanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu’ belirtti. ‘Güvenlik özelliği yüksek ve Kuzey Kore standartlarına göre üretilen bir telefonun büyük önem taşıdığını’ ifade eden Kim, Kuzey Kore markasını taşıyacak telefonun ulusal gurur ve halka olan saygının göstergesi olacağını not düştü.

Telefonların en son teknolojiyle üretildiğine de dikkat çeken Kim, insanların Kuzey Kore teknolojisini seveceğine değinirken, özellikler kamera çözünürlüğünün yüksek olmasının önemli olacağını ifade etti. Kuzey Kore’nin bu ay başında görüntüleri ortaya çıkan 7 inç’lik ‘Samjiyon’ tablet bilgisayarı, internet bağlantı özelliği olmamasıyla mobil teknoloji tarihine geçmişti.
 

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