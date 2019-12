'Teknolojiye ilgi var, kullanım yok...'

Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Kulabaş, Türkiye'nin, teknolojiye yoğun ilgi duyan 8 ülkeden biri olduğunu ancak, teknoloji kullanımının ise en az olan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.Kulabaş, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkede telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığı, davranış biçimleri, ihtiyaç ve eğilimlerini ölçmek amacıyla yaptıkları Ericsson Consumer Lab araştırması sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı.İlk kez 2006 yılında Consumer Lab kapsamına giren Türkiye'de araştırmanın ikinci kez gerçekleştirildiğini anlatan Kulabaş, Türkiye'de araştırmanın Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapıldığını kaydetti.Her yıl ilgi alanları ve kullanım eğilimlerinin yeniden keşfedildiğini belirten Kulabaş, araştırmanın, 15-69 yaş arası farklı ekonomik, coğrafi, sosyolojik ve kültürel kesime ait bireylerle elli dakikalık, yüz yüze görüşme tekniğini kullanarak gerçekleştirildiğini bildirdi.Kulabaş, araştırma ile internet kullanım amaçları, hangi servislere ilgi duyulduğu, cep telefonunun nerede ve ne zaman kullanıldığı, operatör seçiminde nelere dikkat edildiği, numara taşımaya nasıl bakıldığı, 3G hakkında ne düşünüldüğü gibi pek çok soruya yanıt bulmaya çalıştıklarını ve 2006 yılında yapılan araştırmayla karşılaştırdıklarını belirtti. Kulabaş, şunları kaydetti:"2006 yılında yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında dizüstü bilgisayara sahip olma oranı yüzde 8'den, yüzde 22'ye, yüksek hızlı internet bağlantısı ise yüzde 19'dan yüzde 47'ye çıkmış. Her 10 kişiden 2'si sadece cep telefonu kullanıyor. Türkiye dünyada en fazla cep telefonu ile konuşan ve mesaj gönderen ülkeler sıralamasında en önde. Cep telefonu ile en çok evde konuşuluyor. Günde ortalama 7 defa cep telefonu ile konuşuyoruz. Her 5 kişiden 1'inin 3G'den haberdar olduğunu görüyoruz. Üçüncü nesille beraber gelecek olan mobil geniş bantın sadece cep telefonlarında değil bilgisayarlarda da kullanılabileceğini öğrenenlerin yüzde 56'sı bundan sonra internet için sadece mobil geniş bantı kullanacağını belirtiyor."Türkiye'de her 100 kişiden 27'sinin ikinci bir SIM kartı olduğuna dikkati çeken Kulabaş, "Hatta üçüncü SIM kart kullananlarla aynı SIM kartın iki numarasını bile kullananlar var. Numara taşımadan her 3 kişiden birinin haberi var. Operatörünü değişmeyi düşünenlerin oranının ise yüzde 11 civarında olduğunu görüyoruz ve numara taşımada ana etkenin operatörlerin kullanıcılara sunacakları ücret tarifesinin olacağını düşünüyoruz" dedi.Araştırmaya göre Türkiye, araştırmaya dahil olan 25 ülke arasında, teknolojiye yoğun ilgi duyan 8 ülkeden biri. Türkiye, bu sekiz ülkeden Hindistan, Güney Afrika, Mısır ve Brezilya ile birlikte, teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmak konusunda düşük seviyede yer alıyor.Telefon, radyo, televizyon yerine interneti kullanan ve "süper uzman olarak nitelendirilen kesimin yüzde 71'i erkek. Yarısına yakını 15-24 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. Çoğu bekar ve eğitim seviyeleri yüksek. Temel kullanıcı profilindekiler ise genelde evli ve 24 yaşından büyük.Araştırmaya katılanların yüzde 77'sinin hem ev hem de cep telefonu var. Yalnızca cep telefonu kullananların oranı yüzde 20. "Cep telefonunuzu en çok nerede kullanıyorsunuz?" sorusunun cevabı yüzde 43 ile ev. Bu oranda 2006'ya göre yüzde 3'lük bir düşüş var. "Evde de cep telefonu kullanırım" diyenlerin yüzde 75'i sebep olarak cepten cebi aramayı gösteriyor. Diğer nedenler sırayla daha ucuz olması, alışkanlık, rehberin cep telefonunda kayıtlı olması ve mahremiyet geliyor. Türkiye sesli aramada dünya lideri. Her yüz kişiden 97'si günde en az bir kez cep telefonuyla konuşuyor.