Teknolojisiz 24 saat deneyi gençlere fazla geldi

T24- Bournemouth Üniversitesi'nin farklı kıtalardan 530 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği internet, cep telefonu, televizyon ve radyonun kullanılmadığı 'teknolojisiz' 24 saat deneyi, öğrencilerde stres yarattı. Araştırmayı yöneten Doktor Roman Gerodimos'a göre gösterilen tepki uyuşturucuyu bırakan bağımlılarınkiyle aynı.

Bournemouth Üniversitesi’nin çok sayıdaki üniversiteyle eş zamanlı olarak Afrika, Asya, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında gerçekleştirdiği deneye katılan 530 üniversite öğrencisine internet, cep telefonu, televizyon ve radyo kullanmaları yasaklandı. 24 saat süren deney boyunca yalnızca kitap okumalarına ve sabit hatla telefonda konuşmalarına izin verilen gençler daha gün bitmeden stres belirtileri göstermeye başladı.

Kendilerini toplumdan soyutlanmış olarak hissettiklerini söyleyen öğrenciler, günlük yaşam alışkanlıklarını uygulamakta zorluk çekti. Arka planda müzik dinlemeye alışık olan öğrenciler, müziksiz kalınca ortamı “ürkütücü” bulduklarını söyledi. Öğrenciler en çok Facebook’a girmeyi özledi. İçlerinden biri 24 saati teknolojisiz geçirmenin imkânsız olacağını düşünerek zaman geçirmek için uzakta yaşayan ailesini davet etti. Araştırmayı yöneten Doktor Roman Gerodimos, öğrencilerin gösterdiği tepkilerin alkolü ya da uyuşturucuyu bırakan bağımlılarınkiyle aynı olduğunu söyledi.



Bir maniniz yoksa akşam chat’leşelim



Kentte yaşayan yetişkinler artık dışarı çıkmak yerine evde oturup arkadaşlarıyla internet ve cep telefonu üzerinden görüşmeyi tercih ediyor. İngiltere’deki Online Casino Yazino şirketinin yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 26’sı dostlarıyla yüz yüze görüşmek yerine internet üzerinden konuşmayı tercih ettiğini söyledi. Her 10 yetişkinden biri, dostlarıyla hafta sonu dışarı çıkmak yerine evde oturup chat yapıyor. Katılımcılar arkadaşlarıyla görüşmek için e-posta, sms, chat, Twitter, Skype, facebook gibi kanalları tercih ediyor.

