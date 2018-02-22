Teknolojinin endüstriyel çözümleri bu fuarda

Umut KARAKOYUN-Davut CAN/İZMİR, (DHA)- FUARİZMİR, \'FIT\'18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı\'na kapılarını açtı. Fuarda barmenlerin yaptığı işi üstlenen robot şef ve herhangi bir fabrikada bir işçinin gün içerisinde taşıdığı ağırlığı taşıyan \'Kuka\' adlı robot ilgi çekti.

İzmir, endüstriyel çözümler alanında teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir fuara ev sahipliği yapıyor. Makineler arası iletişimden yapay zekâya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT\'18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı\'nda ziyaretçilere tanıtılıyor. Üretim anlayışını dönüştürecek yenilikçi çözümlerin tanıtıldığı fuar, 25 Şubat\'a kadar katılımcıları ağırlayacak. Fuarda, otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda en ileri teknolojiler ile üretilen çözümler sergileniyor. Yurt içi ve dışından 152 firmanın katıldığı fuar, 10 bin metrekare üzerinde, 6 bin 90 metrekare stant alanı ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün, Türkiye\'de içinde bulundukları sektörde yenilikçi yaklaşımla daima öncü bir rol üstlendiklerini söyledi. FIT Fuarı\'nda daha önce Türkiye\'de ve hatta belki dünyada hiç yapılmayan bir sistem başlattıklarını kaydeden Melis Üstün, çok yakın gelecekte bu fuara uluslararası boyut kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Üstün, \"Bu aslında bir çatı fuar. Aslında endüstiriye dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir fuar. Firmaların kendi yol haritalarını çizmeleri için dönüşüme nereden başlayacaklarını bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuarlar, etkinlikler, sektör buluşmaları; bunlar çok önemli\" dedi.

\'GELECEĞİN FORMÜLÜ 3Y\'

Fuara konuşmacı olarak katılan ekonomist ve fütürist (gelecekçi) Ufuk Tarhan ise iş dünyasında türbülansın çok yüksek, ev ödevinin çok fazla olduğunu belirtti. Tam bir dönüşüm çağından geçildiğine dikkat çeken Tarhan, özellikle iş insanlarının, karar vericilerin sürdürülebilir bir ilerleyiş, gelişme, büyüme trendine girebilmesi için \'T İnsanlaşması\'nın (Teknoloji ile bütünleşmiş, Tasarımcı, Tedarikçi/Takım Oyuncusu) gerekli olduğunu söyledi. Tarhan, \"Kısacası hem bugünü kurtarmalı hem de geleceğe hazırlanmalı, yani hibridleşmeliyiz. Yakın geleceğin iş yapış biçimi dairesel, akışkan, esnek proje gruplarının baskın olduğu çok dallı, çok amaçlı organizasyonlarla şekillenecek. Artık iş dediğimiz meselenin herhangi bir renge, kalıba, forma sığabileceğini düşünemiyorum. O yüzden hangi iş, alan, model olursa olsun, her şeyin \'çevre, sağlık, eğitim ve teknoloji\' entegrasyonunun sürdürülebilir biçimde yarar sağlaması gerekiyor. Yeni dünyaya hizmet edecek yeni nesil insanların, hem kendisine hem de çevresine duyarlı, saygılı, teknolojiye çok ama çok hâkim, çalışkan, disiplinli, fütürist bakış açısına sahip olması yeterli. Bu belirleyicilere sahip kişiler kaçınılmaz olarak 3Y\'li, yani; yetenekli, yetkin ve yetkili olacak\" dedi.

\'ADAPTE OLMAYAN İŞSİZ KALIR\'

Bundan 5 yıl sonra aynı fuarı gezmesi halinde çok daha farklı şeyler göreceğini ifade eden Ufuk Tarhan, fuardaki robotların genelde tek kollu olduklarına dikkat çekerek, bu robotlara başka uzuvların da eklenmesi gerektiğini dile getirdi. Tarhan, şu anda mavi yakalı işçilerin yerini alan robotların kısmi olarak yapıldığını ancak 5 yıl içerisinde bu teknolojinin gelişeceğine inandığını kaydetti. Sektörde Türkiye\'nin çok iyi bir noktada olduğunu fakat bunun yetmediğini vurgulayan Tarhan, daha hızlı ilerleme olması gerektiğini vurguladı. Yapay zekâ uygulamalarının pek yaygın olmadığını gözlemlediğini de aktaran Ufuk Tarhan, \"3 boyutlu teknolojiyi hemen hemen hiç görmedim. Şu andaki endüstri demir ustalarının yerini aldı. Teknoloji ve gelişmeye adapte olunamazsa insanlar ve kurumlar işsiz kalacak, işlerini kaybedecek ve fabrikaları kapatacaklar. Adapte olmak için de yüksek seviyede dijitalleşme gerekiyor. İngilizce öğrenmeleri gerekiyor, kodlama öğrenmeleri gerekiyor. Bunlar yapılmazsa işsiz kalınabilir\" diye konuştu.

FUARIN ROBOT ŞEFİ

Fuarda sergilenen ve barmenlerin yaptığı işi üstlenen robot şef, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Robot şef hakkında bilgi veren Emre Özmüş, \"Amacımız elbette barmenlerin yerini almak değil. Biraz şova yönelik bir uygulama. Robot şef, endüstride kullandığımız robotların günümüzdeki hayata nasıl yavaş yavaş girmeye başladığını gösteren uygulamlardan bir tanesi. Robot şef ile içmek istediğiniz içeceği panelinden seçerek alabiliyorsunuz. Ne içmek istiyorsanız, onu operatör panelinden seçip robota \'içeceğimi hazırla\' dedikten sonra tüm geri kalan karışımları otomatik olarak hazırlayıp size servis eden bir uygulama. Gelecekte, hamburger yapan robottan, dondurma veren robota kadar bir çok tür çıkacak\" dedi.

YÜKÜ HAFİFLETEN ROBOT

14 kiloya kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan \'Kuka\' isimli robot da fuarın gözdelerinden oldu. Herhangi bir fabrikada bir işçinin gün içerisinde taşıdığı ağırlığı taşıyan, bir anlamda çalışanların yükünü hafifleten Kuka, operatörlere daha rahat çalışma ortamı sunuyor. Robot hakkında bilgi veren Aykut Odabaş, \"7 eksenli bir robot. İş güvenliğine aykırı bir durumu yok. Üretimde kullanılan robotlardan biri\" dedi. \'Delta\' robot da fabrikalarda işleri kolaylaştıran bir diğer ürün. Oğuz Deniz Mardin, \'Delta\' robota dair şu bilgileri verdi:

\"Çok hızlı üretim alanlarında, parçaları bir yerden bir yere alarak hızlıca paketleyen ve yerleştiren bir sistem. Biz burada sadece yazı yazdırıyoruz. Japon markasının hazır robotu. Biz bunun içerisine kendi yazılımlarımızı katarak sistemler geliştiriyoruz. Genellikle gıda sektöründe çok kullanılan bir makine.\"



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