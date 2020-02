Teknolojideki  gelişmelere karşın son dokuz yılda 22 uçak kazası oldu

Gül Kaba / İSTANBUL (DHA) - Günlük 11 bin uçak ile yaklaşık 2 milyon insanın kullandığı havayollarında üst üste meydana gelen uçak kazaları güvenilirlik tartışmalarını yeniden başlattı. Son yapılan araştırmalar ise dünya genelinde yolcu uçağı sayısının 22 bin civarında olduğunu ortaya koydu. 2009\'dan bu yana meydana gelen 22 uçak kazasında 2 bin 976 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi hayatta kaldı.

ABD üzerinde 5 bin 700, Avrupa ve Asya\'da ise 5 bin 300 uçağın havada olduğu saatlerde Türkiye üzerindeki uçuş sayısı 165 olarak kaydedildi. 2013 yılında yapılan araştırmayla tüm dünyada uçak sayısının 20 bin olduğu açıklandı. Son iki yıldaki tahmini artış yüzde 5’ten bu rakama eklendiğinde karşılaşılan uçak sayısının 22 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sivil havacılıkta kaza kayıtları 1942 yılından bu yana tutuluyor. Bu kayıtlara göre, özellikle 1950\'li yıllardan itibaren hava taşımacılığındaki artışa bağlı olarak, uçak kazalarında 1970\'lere kadar yıllık ortalama can kaybı bin kişi ile bin 500 kişi arısında değişiyor. Havacılık verilerine göre, 1942 yılında bu yana en fazla uçak kazası 2 bin 373 kişinin öldüğü 1972 yılında gerçekleşti. Sonraki yıllarda uçak kazaları ve can kayıpları giderek azalsa da, ikinci en büyük can kaybının verildiği yıl 2 bin 10 kişi ile 1985 ve üçüncü en büyük can kaybının verildiği yıl da bin 845 kişi ile 1997 yılı oldu.

“Aviation-safety network database” sitesinden elde edilen verilere göre, son 9 yılın en ölümcül uçak kazaları şöyle sıralanıyor:

20 Mayıs 2009-Endonezya-97 ölü: Jakarta-Halim Perdanakusuma Havalanı\'ndan kalkıp Madiun-Iswahyudi Havalanı\'na giden Lockheed C-130 Hercules tipi uçak Java adasının doğusunda uçak düştü. Kazada 97 kişi öldü.

1 Haziran 2009-Fransa-228 ölü: Brezilya Rio de Janeiro-Galeão Uluslararası Havaalanı\'ndan kalkıp Fransa Paris-Charles de Gaulle Havaalanı\'na giden Air France Havayoluna ait Airbus A330-200 tipi uçak transatlantik uçuşu sırasında Atlantik Okyanusu\'na düştü. Kazada 228 kişi öldü. O dönemde Brezilya ve Fransa\'da 3 günlük yas ilan edilmişti.

30 Haziran 2009-Yemen-152 ölü: Yemenia Hava Yollarına ait Airbus 310 tipi uçak Komor açıklarında düşmüş, Kazadan sadece genç kız sağ kurtulurken 11\'i mürettebat 152 kişi öldü.

15 Temmuz 2009-İran- 168 ölü: Hazar havayollarına ait 7908 sefer sayılı Tupelov tipi yolcu uçağı, Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı\'ndan kalktıktan 16 dakika sonra Cennetabad köyü yakınlarında düştü. Ermenistan\'a giden uçakta meydana gelen kazada 168 kişi öldü.

25 Ocak 2010-Etiyopya-90 ölü: Beyrut Uluslararası Havalimanı\'ndan, Etiyopya\'nın başkenti Addis Ababa\'ya giden, Boeing 737-800 tipi uçak Lübnan\'da düştü. Çoğu Lübnan ve Etiyopya vatandaşı 8\'i mürettebat 90 kişi öldü.

10 Nisan 2010-Polonya- 96 ölü: Polonya\'nın Warszawa-Okecie Havalimanı\'ndan kalkan Tupolev Tu-154 tipi uçak Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski\'ni taşıyordu. Rusya \'nın Smolensk Havalimanı\'na yaklaşırken düşen uçakta bulunan Kaczynski, eşi ve merkez bankası başkanı, genelkurmay başkanı da dahil 96 kişi öldü.

12 Mayıs 2010- Güney Afrika-103 ölü: Güney Afrika Johannesburg-OR Tambo Uluslararası Havalimanı\'ndan kalkan Airbus A330-202 tipi yolcu uçağı Libya\'nın Trablus havaalanına inerken düştü. Kazada 11\'i mürettebat, 103 kişi öldü. Sekiz yaşındaki Hollandalı çocuk ise kazadan sağ kurtuldu.

22 Mayıs 2010-Pakistan-158 ölü: Dubai\'den kalkan Air India Expres havayoluna ait Boeing 737-8HG tipi yolcu uçağı Hindistan’ın güneyindeki Mangalore kentine inerken düştü. Kazada 158 kişi öldü.

28 Temmuz 2010- Pakistan- 152 ölü: Airblue Havayoluna ait, Airbus A321-231 tipi uçak Karachi Uluslararası Havalimanı\'ndan kalkıp ,İslamabad\'a inerken düştü. Kazada 152 kişi öldü.

26 Temmuz 2011- Fas- 80 ölü: Dakhla\'dan kalkan askeri uçak Goulimime Havalanı\'na giderken düştü. Kazada 60 asker, 11 sivil ve 9 mürebbat 80 kişi öldü.

20 Nisan 2012- Pakistan- 127 ölü: Karaçi Havaalanı\'ndan kalkıp İslamabad\'a giden Bhoja Airlines\'e ait Boeing 737-236 tipi yolcu uçağı İslamabad yakınlarında düştü. Kazada 6\'si mürettebat 127 kişi öldü.

3 Haziran 2012- Nijerya- 153 ölü- Başkent Abuja\'dan Lagos\'a giden Dana Havayolu şirketine ait MD-83 tipi yolcu uçağı Lagos\'ta bir binaya çarparak düştü. Kazada 6\'sı mürettebat 153 kişi öldü. Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ülkede üç günlük yas ilan etmişti.

17 Kasım 2013-Rusya- 50 ölü:Tataristan Havayollarına ait Boeing 737-53A tipi yolcu uçağı, Rusya Kazan Havaalanı\'na inerken düştü. 6\'sı mürettebat 44 kişi öldü.

8 Mart 2014-Malezya- 239 ölü: Malezya\'nın başkenti Kuala Lumpur\'dan Çin\'in başkenti Pekin\'e gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları\'na ait Boeing 777 tipi uçak radardan kayboldu ve bulunamadı. 12\'si mürettebat 227 yolcu öldü.

17 Temmuz 2014-Ukrayna-298 ölü: Hollanda\'nın Amsterdam-Schiphol Uluslararası Havalimanı\'ndan kalkıp Malezya Kuala Lumpur Subang Uluslararası Havalimanı\'na giden Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı Doğu Ukrayna üzerinde Rus füzesiyle vuruldu, 298 kişi öldü.

28 Aralık 2014-Endonezya- 162 ölü: AirAsia Havayolları\'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Endonezya\'nın Surabaya kentinden Singapur\'a uçarken Java Denizi\'ne düştü. 6\'sı mürettebat 162 kişi öldü.

24 Mart 2015-Fransa-150 ölü: Germanwings havayolu şirketine ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Barcelona El Prat Airport Havalanı\'ndan Düsseldorf Uluslararası Havalimanı\'na giderken Fransa’nın Alp Dağları bölgesine düştü. Kazada 6\'sı mürettebat 150 kişi öldü.

30 Haziran 2015-Endonezya-122 ölü: Endonezya Hava Kuvvetleri\'ne ait Hercules C-130 tipi nakliye uçağı Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan\'da Tanjung Pinang-Kidjang Havalanı\'na gitmek için havalandıktan 5 dakika sonra yerleşim birimlerinin üzerine düştü. Kazada 122 kişi öldü.

25 Aralık 2016 -Rusya- 92 ölü: Rusya\'nın Soçi kentinden kalkarak Suriye\'nin Lazkiye Hava Üssü\'ne giden Tu-154B-2 tipi uçak Karadeniz\'e düştü. Uçağın enkazı 50 ila 70 metre derinlikte bulundu. Kazada aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu\'nun üyelerinin de bulunduğu 92 kişi öldü.

7 Haziran 2017-Myanmar-122 ölü: Myanmar Hava Kuvvetleri\'ne ait Shaanxi Y-8-200F tipi askeri uçak ülkenin güney sahilinde denize düştü. Uçak, askeri personel ve ailelerini taşıyordu. Kazada 122 kişi öldü.

11 Şubat 2018-Rusya-71 ölü: Rusya\'nın başkenti Moskova\'da Domodedovo Havalimanı\'ndan Orsk Havaalanı\'na gitmek için havalanan Saratov Havayolları\'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı kalkıştan iki dakika sonra Moskova yakınlarında düştü. 6\'sı mürettebat 65 kişi öldü.

18 Şubat 2018-İran- 66 ölü: İran\'da başkent Tahran\'dan kalkıp Yasuc\'a giden Aseman Havayolları\'na ait yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarındaki dağlık alana düştü. Kazada 66 kişi öldü.

(Fotoğraf)