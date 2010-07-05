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Yaşam

Teknolojide yeni filtre sistemi

Yerli bir firmanın geliştirdiği filtre sistemi, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazların ekranlarındaki görüntülerin kullanıcısı dışında görülmesini engelliyor.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Yerli bir firmanın geliştirdiği filtre sistemi, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi cihazların ekranlarındaki görüntülerin kullanıcısı dışında görülmesini engelliyor.

Bu sayede cep telefonlarındaki mesaj ve numaralar ya da bilgisayar ekranındaki yazışmalar başkaları tarafından okunamıyor.
AVM Sağlık Hizmetleri yöneticisi Dr. Mehmet Yağmur, ilginç buluşun, endoskopi cihazının görüntüleme ayarlarıyla uğraşan firma teknisyeni tarafından tesadüfen yapıldığını anlattı.

Yürüttükleri çalışma sonrası, filtrenin uygulandığı ekrandaki görüntülerin çıplak gözle görülemediğini, sadece özel renkli bir gözlük takıldığında görülebildiğini fark ettiklerini kaydeden Yağmur, şu bilgileri verdi: “Bu filtre sistemini daha sonra cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ekranına da uyguladık ve başarılı olduk. Filtrenin takılı olduğu cep telefonunun ekranı tamamen boş gözüküyor ve hiç bir bilgi yer almıyor. Örneğin mesajlar, yapılan ve gelen aramalar hiç bir şekilde başkaları tarafından okunamıyor. Aynı şekilde bilgisayar ekranına takıldığında, buradan yapılan yazışmalar, görüntüler dışarıdan belli olmuyor. Bunları ancak özel gözlüğü takanlar görebiliyor.”

Söz konusu gözlüğün, güneş gözlüğü gibi renkli camlara sahip olduğunu kaydeden Yağmur, “Ancak mutlaka bu gözlüğün ayrı bir şekilde kullanılması gerekmiyor. Kişinin kendi kullandığı güneş ya da numaralı gözlüğe de görüşe imkan sağlayan donanım yüklenebiliyor” diye konuştu.

KORSAN FİLMLE MÜCADELE

Filtrenin, sinema salonlarında film korsanlığına karşı da kullanılabileceğini belirten Yağmur, “Sinema perdesine bu cihaz takıldığında, artık video çekimiyle görüntüleme endişesine gerek olmayacak. Böyle bir çekim yapıldığında boş bir sinema perdesinden başka bir şey görülmez” ifadesini kullandı.

Yağmur, sistemin maliyetinin son derece düşük olduğunu, bunun kullanım oranına bağlı olarak daha da düşebileceğini sözlerine ekledi.


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