Teknoloji yazarı Ablak: Türkiye’de gelişmiş bir startup ekosisteminden bahsetmenin mümkün değil; yatırımlar gökdelen şantiyelerinin birinden bile daha ufak

Teknoloji yazarı Ersu Ablak, Türkiye'de gelişmiş bir startup ekosisteminden bahsetmenin mümkün olmadığını belirterek, bu alana yapılan yatırımların azlığına dikkat çekti.

Ablak, "Startup ekosistemi diye yazıyorum ama ben halen Türkiye’de gelişmiş bir startup ekosisteminden bahsetmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Endeavor’ın İstanbul Teknoloji Ekosistemi Raporu’nda sadece bir avuç insanın ekosistem denen hadiseyi sırtlayıp götürdüğü ortaya çıkıyor. Raporda açıkça belirtildiğine göre günümüzde, İstanbul’daki teknoloji şirketlerinin üçte birinden fazlası yatırım, mentörlük, geçmiş iş deneyimi veya seri girişimcilik yoluyla Mynet, Markafoni, Yemeksepeti ve Pozitron şirketlerinden birinden doğmuş." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda Ablak, "Startups Watch’un verilerine göre Türkiye’de de startuplara yapılan yatırım miktarı 2017 yılında zirveyi görmüş ve 116 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. İş Kulelerinin toplam maliyeti zamanında 230 milyon dolar idi. Çoğunluğu atıl halde durduğu söylenen Saphire kulesinin yine arsa hariç maliyeti 200 milyon dolar idi. Yani adına şiirler okunan, methiyeler düzülen, herkesi mentor, seri yatırımcı, melek yatırımcı, girişimci, fon ortağı, kuluçka merkezi yöneticisi vb yapan ekosistemimizin yatırımları, en şaşalı yılında, İstanbul’da sayıları her yıl artan gökdelen şantiyelerinin birinden bile daha ufakmış." görüşünü savundu.

Ablak, "Türkiye startup ekosisteminde bu mış gibi yapanlar sapla samanın birbiribe karışmasına sebep oluyor. Pek çok girişim kendilerine vakit kaybettiren mentorlar, melek yatırımcılar ve kurumsal firmalar arasında yitip gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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